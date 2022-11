Pienikin ydinsota romauttaisi maapallon keskilämpötilan

Tuoreiden mallinnusten perusteella suhteellisen pienelläkin ydinkonfliktilla voisi olla tuhoisa vaikutus maapallon ruoantuotantoon.

Ydinaseiden nostattaman pölyn lisäksi ilmakehään nousisi savua palavista kaupungeista, mikä romauttaisi merten ekosysteemin ja peltojen ruoantuotannon. Maapallon keskilämpötila laskisi 12–13 astetta muutaman viikon kuluessa.

Rutgersin yliopiston tutkija Alan Robock pitää todennäköisenä, että seurauksena olisi satojen miljoonien ihmisten kuolemaan johtava nälänhätä.

Vaikutus olisi kiinni käytettyjen ydinkärkien määrästä, mutta myös suhteellisen pieni ydinkonflikti esimerkiksi Intian ja Pakistanin välillä aiheuttaisi katastrofaalisia seurauksia. Alan Robock sanoo Washington Post -lehdelle, että Venäjän ja Yhdysvaltain välinen ydinsota johtaisi luultavasti maailman väkiluvun puolittumiseen.

Ydinaseisiin erikoistunut tutkija Pavel Podvig arvioi, ettei perinteinen ydinpelote välttämättä estäisi Venäjää käyttämästä ensin ydinaseita. Hänen mukaansa taktisten ydinkärkien käyttö Ukrainan rintamalla on silti epätodennäköistä modernin sodankäynnin luonteen vuoksi. Tutkija painottaa, että ydinaseiden käytön kynnys tulisi pitää kansainvälisen paineen kautta mahdollisimman korkeana.

– Viestin pitäisi olla, että ydinaseisiin turvautuminen on rikollista, Podvig sanoo.

