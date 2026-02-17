Pieni ydinreaktori siirrettiin ensi kertaa lentokoneilla

Yhdysvaltain asevoimat on siirtänyt pienen ydinreaktorin ensi kertaa ilmakuljetuksella osana presidentti Donald Trumpin aloitetta ydinenergian käytön laajentamiseksi.
Kolme C-17-kuljetuskonetta oli mukana siirtämässä Valar Atomics Ward 250 -ydinreaktorin osia Kaliforniassa sijaitsevasta lentotukikohdasta Hillin lentotukikohtaan Utahiin. Reaktorissa ei ollut Wall Street Journalin mukaan ydinpolttoainetta.
Yhtiön edustajat jakoivat sunnuntaina tehdyn siirron kunniaksi hattuja, joihin oli kirjoitettu Trumpin kampanjaviestiä mukaileva slogan ”Make Nuclear Great Again” (”Tehdään ydinvoimasta jälleen suuri”).
Uusien minireaktorien kannattajien mukaan teknologialla voi tuottaa energiaa edullisesti ja turvallisesti myös syrjäseuduille. Donald Trumpin hallinto pyrkii saamaan kolme uuden sukupolven reaktoria toimintakuntoon heinäkuuhun mennessä.
Utahin kuvernööri Spencer Cox sanoi tiedotustilaisuudessa, että energiapolitiikalla on merkitystä talouden ohella myös Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kannalta.
Lennon rahoittanut Valar Atomics -yhtiö aikoo kokeilla Ward 250 -reaktoria Hillin lentotukikohdan lähellä sijaitsevassa laitoksessa. Testausta aloitetaan 250 kilowatista ja voidaan myöhemmin laajentaa viiteen megawattiin. Se riittää 5000 kodin sähkönkulutukseen.
Järjestelmää jäähdytetään veden sijasta heliumilla. Polttoaineena on pienille SMR-reaktoreille suunniteltua TRISO-ydinpolttoainetta, jota kuvaillaan turvalliseksi ja kestäväksi.