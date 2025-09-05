Pieni Karibianmeren saari ansaitsee nyt omaisuuksia internet-maakoodillaan

Kun internet oli vielä lapsenkengissään 1980-luvulla, valtioille annettiin omat englannin kieleen perustuvat maakoodit, jolloin Suomi sai .fi-tunnuksensa. Lopulta omia tunnuksia jaettiin lähes kaikille alueille, mukaan lukien yhdelle pienelle Karibianmeren saarelle nimeltä Anguilla, joka kuuluu Britannian merentakaisiin alueisiin.
Siihen aikaan ei arvattu, että Anguillan maakoodista .ai tulisi saarelle tulevaisuudessa jättipotti. Tekoälyn (englanniksi artificial intelligence, AI) tsunamin jatkuessa yhä useampi yritys ja yksityiset ihmisetkin maksavat Anguillalle voidakseen rekisteröidä verkkosivujaan .ai-tunnukselle.
Teknologia-alan johtaviin nimiin kuuluva Dharmesh Shah maksoi kuluvana vuonna 700 000 dollaria (600 000 euroa) osoitteesta you.ai. BBC:lle antamassaan lausunnossa hän perusteli ostostaan idealla tekoälytuotteesta, jonka avulla ihmiset voisivat luoda itsestään digitaalisia versioita, jotka tekisivät tehtäviä heidän puolestaan. .ai-verkkosivustojen määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana kymmenkertaiseksi; pelkästään viimeisen 12 kuukauden aikana niiden määrä on kaksinkertaistunut. Nyt niitä on yli 870 000.
Vain 16 000 asukkaan Anguillan haasteena on valjastaa heitä kohdannut onnenpotku pitkäaikaiseksi tai jopa pysyväksi tulonlähteeksi. Kuten muidenkin Karibianmeren saarten, myös Anguillan talous on rakennettu matkailun varaan. Viime vuonna saarella kävi ennätysmäiset 111 639 ihmistä.
Anguillan matkailun uhkana on jokavuotinen hurrikaanikausi, koska saari sijaitsee täydellisesti Pohjois-Atlantin hurrikaanivyöhykkeellä. Siksi verkko-osoitteiden myynnillä on tärkeä osuus saaren talouden monipuolistajana, mikä todetaan myös Kansainvälisen valuuttarahaston uudessa raportissa.
Anguillan hallituksen mukaan domain-nimien myynti toi viime vuonna 105,5 miljoonaa Itä-Karibian dollaria (33,4 miljoonaa euroa), joka oli lähes neljännes saaren tuloista. Kuluvana vuonna arvioidaan verkko-osoitteista saatavan 132 miljoonaa (41,8) ja ensi vuonna 138 miljoonaa Itä-Karibian dollaria (43,7 miljoonaa euroa).
Anguilla ulkoisti verkko-osoitteiden myynnin amerikkalaiselle Identity Digitalille, joka on erikoistunut verkko-osoitteiden rekisteröintiin. Yhtiö siirsi .ai-osoitteet sisältävän palvelimen pois Anguillalta turvaan hurrikaaneilta ja saaren infrastruktuuria riivaavilta muilta riskeiltä, kuten sähkökatkoksilta.
Yhden .ai-osoitteen rekisteröinnin hintaa ei ole julkaistu, mutta sen lähtöhinnan arvioidaan olevan 130–170 eurossa. Uusinta kahden vuoden välein maksaa saman verran. Kysytyimpiä osoitteita myydään huutokaupalla, joissa hinnat voivat nousta satoihin tuhansiin.