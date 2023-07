Pia Kauma valittiin Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajaksi

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on valittu Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajaksi.

– Kausi kestää vuoden, ja sen jälkeen voi hakea vuoden jatkoa. Tuntuu hienolta, että pitkäaikainen työni tässä järjestössä palkittiin. Nyt kääritään hihat, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kauma on toiminut viimeiset kaksi vuotta yleiskokouksen varapuheenjohtajana ja Keski-Aasian erityisedustajana. Hän on myös yleiskokouksen terrorisminvastaisen komitean jäsen. Aiemmin hän on toiminut yleiskokouksen poliittisen komitean raportoijana, kansalaisyhteiskuntayhteyksien erityisedustajana sekä useissa vaalitarkkailutehtävissä.



Edellinen suomalainen kansanedustaja yleiskokouksen puheenjohtajana oli kokoomuksen edesmennyt kansanedustaja Ilkka Kanerva vuosina 2014–2016.



– Seuraan edesmenneen ystäväni ja kansanedustajan Ilkka Kanervan jalanjäljissä Suomen profiilin pitämiseksi korkealla rauhan ja vakauden ylläpitämiseksi Euroopassa. Lähes 50-vuotias Etyj on suurien haasteiden edessä. Puheenjohtajana haluan vahvistaa Etyjin ja sen yleiskokouksen roolia uuden eurooppalaisen turvallisuusrakenteen vahvistamisessa, Kauma totesi eduskunnan tiedotteen mukaan vaalituloksen selvittyä.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Järjestöön kuuluu 57 osallistujavaltioita.



Parlamentaarisen yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.