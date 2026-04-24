Peukkuhuume painottuu yhdelle alueelle – käyttö lisääntyy

Vaarallisen alfa-PVP-muuntohuumeen eli ”peukun” käyttö painottuu Suomessa voimakkaasti pääkaupunkiseudulle, ilmenee Keskusrikospoliisin (KRP) tuoreesta vuositilastosta.
KRP:n mukaan alueelliset erot ovat suuria. Pääkaupunkiseudulla käyttö on tällä hetkellä runsasta, kun taas esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa tapauksia havaitaan edelleen vähän.
Sama kehitys näkyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksissa sekä KRP:n rikosteknisen laboratorion tutkimuksissa. THL:n tilastojen mukaan alfa-PVP:n käyttö keskittyy etenkin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin.
Alfa-PVP on synteettinen muuntohuume, jonka käyttöön liittyy vakavia terveys- ja turvallisuusriskejä. Sen käyttö on yleistynyt voimakkaasti Suomessa viime vuosien aikana.
Poliisin ja THL:n havainnot viittaavat siihen, että aineen leviäminen ei ole Suomessa tasaista, vaan käyttö kasautuu erityisesti suurille kaupunkialueille.