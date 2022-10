Peukku-emoji onkin nyt merkki passiivis-aggressiivisuudesta

Pikaviesteissä ja sähköposteissa yleisesti käytetty peukutus-emoji tulkitaan yhä useammin passiivis-aggressiiviseksi tai uhkaavaksi erityisesti nuorten käyttäjien parissa.

Reddit-sivustolla käydyn keskustelun perusteella erityisesti Z-sukupolvi voi kokea kyseisen emojin loukkaavana.

– Kukaan ikäiseni ei käytä sitä töissä, mutta X-sukupolveen [noin vuosina 1964–1979 syntyneet] kuuluvat tekevät sitä koko ajan. Se vaati minulta hieman totuttautumista, jotta en luullut heidän olevan minulle vihaisia, 24-vuotias käyttäjä kertoi.

Tuoreen kyselytutkimuksen perusteella 16–29-vuotiaat kokevat muun muassa peukutuksen, punaisen sydämen ja OK-merkin olevan ”vanhojen ihmisten” käyttämiä emoji-symboleita.

Liike-elämän konsultti Sue Ellson sanoo Daily Mail -lehdelle, että emojien käyttö vaatii oman työyhteisönsä tuntemista. Hänen mukaansa sanat ovat aina symboleja parempi viestintäkeino ammattimaisessa ympäristössä.

– Tuntuu siltä, että ihmiset ovat liian laiskoja kirjoittaakseen vastauksen. [Peukkusymbolin käyttö] ei tarjoa lisätietoja jatkotoimista. Tarkoitatko, että ”kyllä, teen jotain”, ”okei, olen samaa mieltä”, vai kuittaatko vain viestin vastaanotetuksi, Sue Ellson sanoo.

Konsultin mukaan monet ihmiset eivät pidä peukutus-emojista, koska se vaikuttaa helpolta automaattivastaukselta, jota voisi klikata helposti vahingossakin.

Gen-Zers say they feel attacked whenever they see a 'passive aggressive' thumbs-up emoji

+ A 24-year-old on Reddit summed up the Gen-Z argument, saying it is best 'never used in any situation' as it is 'hurtful' pic.twitter.com/Jh7xiK0zC8

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 12, 2022