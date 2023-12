Petteri Orpolta surunvalittelut Wolfgang Schäublen omaisille

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) esittää syvimmät osanottonsa menehtyneen Wolfgang Schäublen omaisille.

Kristillisdemokraatteja edustanut Schäuble oli yksi Saksan pitkäaikaisimmista poliitikoista ja toimi muun muassa valtiovarainministerinä sekä kahdesti sisäministerinä. Hän kuoli eilen 81-vuotiaana.

Orpo kertoo X-viestialustalla Schäublen olleen hänelle hyvä ystävä ja mentori.

Saddened to hear about passing of former Minister, Eurogroup and Ecofin colleague Wolfgang Schäuble.

Wolfgang was a good friend and mentor to me – a truly great European.

My deepest condolences to his family.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) December 27, 2023