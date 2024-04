Petteri Orpo Ylelle: Kaikki keinot käydään läpi talouden neuvotteluissa

Hallitus ei aio rajata mitään sopeuttamistoimien ulkopuolelle huhtikuussa alkavassa kehysriihessä, kertoo Petteri Orpo Ylen Pääministerin haastattelutunnilla.

Suomen taloustilanne on pääministerin mukaan erittäin huono. Edes viime kevään hallitusneuvotteluissa saavutetut kuuden miljardin leikkaukset eivät riitä valtion velkaantumisen taittamiseen, jonka vuoksi hallituksen on nyt toimittava.

Orpon mukaan kaikki asiat, mukaan lukien eläkkeet, tullaan käymään läpi. Säästöjä joudutaan tekemään myös valtionhallinnossa. Pääministeri pitää tärkeänä, että valikoimissa on laaja valikoima keinoja talouden tasapainottamiseksi, josta hallitus voi valita parhaat vaihtoehdot.

– Siksi on oikein, että ei ruveta huutokauppaamaan, että mikä käy ja mikä ei, Orpo toteaa.

Hallituksen kolmeksi prioriteetiksi hallitus listaa talouden, osaamisen ja turvallisuuden. Jälkimmäisestä, eli puolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta ja Ukrainan tukemisesta, hallitus ei halua tinkiä.

Talouskasvua vaarantavia veronkorotuksia, ei myöskään haluta tehdä. Hallitukselle ansiotuloveroihin koskeminen ei olisi mieluinen vaihtoehto, sillä Suomen veroprogressio on jo erittäin korkea. Ensisijaisesti ratkaisuja etsitäänkin välillistä veroista ja kulutusveroista.

Yhdeksi esimerkiksi Orpo nostaa arvonlisäveron.

– Arvonlisävero on suurin veroluokka ja se leviää todella tasaisesti yhteiskuntaan eli sen käyttäminen on houkuttelevaa, Orpo toteaa.

Pääministeri kuitenkin muistuttaa, että päätöksiä arvonlisäveron nostosta ei ole tehty.

Orpo kuitenkin myöntää, että helppoa kehysriihestä ei silti tule. Suomen velkaantumisen takia tilanne on vaikea, työllisiä on liian vähän ja julkisen sektorin menot ovat liian korkeat. Uhkana on jopa EU-komission ”tarkkailuluokalle” päätyminen, joka voisi heijastua negatiivisesti myös Suomen luottoluokitukseen. Tämä taas voisi nostaa Suomen lainojen korkotasoa.

Pääministerin mukaan ratkaisu on sekä julkisen talouden tehostamisessa että työn lisäämisessä. Jälkimmäisessä tavoitteessa tärkeässä roolissa ovat työmarkkinauudistukset.

– Suomen toimintaympäristö on oltava hyvä yrityksille ja siksi nyt tarvitaan työmarkkinauudistuksia, Orpo toteaa.

Pääministeri muistuttaa myös, että nuiva suhtautuminen maahanmuuttoon ei myöskään tue Suomen talouskehitystä. Hallituksen tavoitteena onkin edistää kansainvälisten osaajien pääsyä Suomeen.

– Suomi on edelleenkin hyvin avoin työperäiselle maahanmuutolle, Orpo linjaa.