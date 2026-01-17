Petteri Orpo: Väitteet köyhemmiltä ottamisesta satuttavat

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo puhui lauantaina Espoossa puolueensa kaksituntisessa kyselytuntitilaisuudessa. Yleisössä olleen rouvan esitettyä kysymyksen sijaan kiitokset menivät ne Petteri Orpon mukaan hänelle ”vähän tunteisiin”.

– Kun koko ajan saa lukea siitä, miten varsinkin oppositio tai yksittäiset kansalaiset antavat kuvaa siitä, että me teemme jotain pahaa ihmisille… Niin kuin kokoomus haluaisi epätasa-arvoistaa yhteiskuntaa tai ottaa pois joltakin, saatikka että haluaisimme ottaa pois köyhemmiltä ja vähäosaisemmilta. Se oikeasti sattuu, Petteri Orpo sanoi.

– Ei omasta puolesta, vaan Kansallisen Kokoomuksen, kaikkien kokoomuslaisten puolesta (sanon). Tämä puolue on ollut tässä maassa kohta 110 vuotta, ja kokoomuksen alkupapereista lähtien on kirjoitettu, että me haluamme huolehtia vähäväkisistä. Me haluamme kaikille koulutusta. Me haluamme, että tässä maassa on terveydenhuollon palvelut kaikille. Tämä on meidän ytimessä.

– Meidän keinot ovat ehkä sitten erilaisia, joka herättää tämän kysymyksen. Koska me tiedämme että emme voi tätä meidän tehtäväämme tehdä niin, että me vaan lisäisimme tukia ja rahoittaisimme sen korottamalla veroja tai ottamalla velkaa. Vaan me kerta kaikkiaan nyt laitamme tämän maan siihen kuntoon, että täällä on ihmisillä töitä, toimeentuloa ja sitä kautta verotuloja. Jotta me voimme pitää heikommista huolta, kokoomusjohtaja jatkoi.

Orpon mukaan tähän ei ole mitään muuta tietä.

– Se välillä tuntuu pahalta, että meidän motiivejamme epäillään.

Hän jatkoi, että ”tehdään näitä uudistuksia siksi, jotta Suomi on hyvinvoiva maa myös jatkossa ja että voimme antaa lapsille hyvän koulutuksen, tukea perheitä, pitää huolta meidän vanhuksista ja sairaista ja vammaisista”.

– Meidän pitää puhua, että miksi me teemme näitä uudistuksia. Oppositio haluaa puhua vain leikkauksista ja säästöistä, ja aina jättää kertomatta miksi niitä tehdään.

– Ei jäädä nyt sen vasemmisto-opposition vyöryn jalkoihin, Orpo kehotti kertomaan uudistusten perusteista.