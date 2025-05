Petteri Orpo: Toivon arvon antamista hallituksen rohkeudelle

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa keskiviikkona käsiteltiin julkisen talouden suunnitelmaa. Hänen mukaansa oppositio haukkui ”värikkäin ja tutun vääristelevin sanankääntein” hallituksen esitykset.

– Vasemmisto-opposition keskeinen viesti ja vaihtoehto näyttää todella olevan kaiken haukkuminen plus sanoa ”ei” kaikelle, eli vaihtoehtoa sieltä sai hakea. Keskusta niitä luetteli, niistä löytyy aika moni meidän päätöksistämme, Petteri Orpo sanoi.

Hänen mukaansa hallituksen politiikka on alusta lähtien ollut täysin määrätietoista.

. Se perustuu työn linjaan, kestävään työhön ja yrittämiseen ja siihen perustuvaan talouden kasvuun. Talouden kasvu, suomalainen työ ja yrittäminen on ainut kestävä tapa huolehtia hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ja saada se velkaantuminen aidosti taittumaan ja päättymään.

– Kun me kaksi vuotta sitten aloitimme, niin meillä oli valtava urakka edessä, ja se työ on kesken. Suomea ei ollut uudistettu vuosikymmeniin riittävästi, ja talous ei ollut kasvanut noin 15 vuoteen. Kun me lähdimme liikkeelle, me teimme sopeutuksia — niitä on tehty nyt kymmenellä miljardilla — ja me olemme laittaneet talouden perustaa kuntoon: työmarkkinoita, sosiaaliturvaa. Me olemme panostaneet tutkimukseen ja kehitykseen, sujuvoittaneet luvitusta, luoneet pohjaa kasvulle.

Vuosi sitten päätetyn toisen kasvupaketin jälkeen viime kesänä Orpon mukaan todettiin, että tarvitaan vielä kasvutyötä, joka käynnistettiin Risto Murron johdolla. Sitä varjostavat sota Ukrainassa, kiinni pysyvä itäraja, kauppasodan uhka ja yleinen epävarmuus.

– Nämä ovat pidätelleet kasvun käynnistymistä, joka on siitä huolimatta lähtenyt käyntiin. Käänne on tapahtunut — inflaatio on laskenut, ostovoima kasvaa, investointiuutisia saadaan — mutta me emme tyydy. Me aloitamme seuraavan vaiheen eli rytmin muutoksen. Me haimme kasvuun vahvoja eväitä, Petteri Orpo totesi.

– Oli selvää, että pienillä liikkeillä me emme saa kasvua sysättyä liikkeelle. Siksi työn tekemisen, lisätyön ottamisen, niiden pitää kannattaa aina. Siksi kevennämme tavallisten suomalaisten työn verotusta ja yrittämisen verotusta. Verotuksen pitää olla sellaista, että omasta työstä jää enemmän omaan käteen. Se vahvistaa suomalaisten ostovoimaa. Miljardin veronkevennyksestä 650 miljoonaa kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Me laskemme yhteisöveron 18 prosenttiin, jotta Suomeen saadaan investointeja ja jotta yrittäjät uskovat tulevaisuuteen Suomessa. Se parantaa suomalaisten yritysten kilpailuasemaa Euroopassa.

Veronkevennykset tehdään hänen mukaansa vastuullisesti ja hallitus on osoittanut niille rahoituksen.

– Me uskomme vakaasti siihen, että hallituksen määrätietoinen työn ja yrittämisen linja on ainut tapa saada Suomi pysymään hyvinvoivana maana, ainut tapa, jolla pystymme huolehtimaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, ainut tapa luoda tulevaisuutta ja huolehtia koulutuksesta, puolustuksesta. Ei ole muuta tietä, Orpo sanoi.

– Toivon, että kaikki tutustuvat niihin lukemattomiin kasvupäätöksiin, joita riihessä olemme tehneet, ja antavat myös arvoa sille rohkeudelle, jota hallitus pystyy puoliväliriihessään osoittamaan.