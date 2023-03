Petteri Orpo: Tarvitsemme terveen talouden

Kokoomuksen puoluejohdon Nyt on oikea aika -vaalikiertue on torstaina ollut Kaakkois-Suomessa. Puoluejohtaja Petteri Orpo kirjoitti aiemmin Facebookissa, että puolueen viesti on selvä.

– Hyvinvointiyhteiskunnan palvelut on pelastettava. Me haluamme, että täällä on maailman parhaat koulut, terveyskeskukseen pääsee, vanhukset saavat ansaitsemaansa hyvää hoitoa ja kaduilla ja kodeissa on turvallista, Petteri Orpo totesi.

– Siksi tarvitsemme kestävän ja terveen talouden. Sen kokoomus Suomelle huolehtii.

Orpon mukaan kokoomus on ykkösvaihtoehto ja ainoa vaihtoehto, jota äänestämällä saa aikaan muutoksen Suomessa. Hänen mukaansa maassa on kyllästytty SDP:n johtamaan vastuuttomaan talouspolitiikkaan.

Petteri Orpon mukaan tarvitaan kasvua, jolla talous tervehdytetään.

– Kasvu syntyy yrityksissä, viennistä ja investoinneista. Meidän viestimme suomalaisille työpaikoille ja yrittäjille on: me huolehdimme, että teillä on mahdollisuudet kasvaa ja menestyä.

– Se on koko Suomen etu.