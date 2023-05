Petteri Orpo tapasi Volodymyr Zelenskyin: Tavoitteena Ukrainan voitto ja rauha Ukrainan ehdoilla

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Helsingissä.

Orpo ja Zelenskyi kohtasivat sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti oli tavannut tasavallan presidentti Sauli Niinistön.

Hallitusneuvotteluja vetävä kokoomusjohtaja jakoi Twitterissä kaksi kuvaa tapaamisesta.

– Suomi tulee tukemaan Ukrainaa ja toimittamaan aseita läpi sodan. Tavoitteemme: Ukrainan voitto ja oikeudenmukainen rauha Ukrainan ehdoilla. Venäjän aggressio pitää pysäyttää ja tullaan pysäyttämään, Petteri Orpo kirjoitti saatteksi.

Orpo sanoi medialle tapaamisen jälkeen kertoneensa Ukrainan presidentille, että Suomen puoluerajat ylittävä tuki Ukrainalle jatkuu riippumatta hallitusratkaisusta. Orpo kertoi lisäksi, että Zelenskyi ymmärsi, että hallituksesta vasta neuvotellaan, eikä hän voi antaa lupauksia Suomen Ukraina-avun tarkemmasta sisällöstä.

Welcome to Helsinki, President @ZelenskyyUa! It was a pleasure to meet you.

Finland will support Ukraine and provide arms throughout the war. Our goal: Ukraine's victory and a just peace on Ukrainian terms. Russia's aggression must and will be halted. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/i3g3IQiL3U

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) May 3, 2023