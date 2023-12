Petteri Orpo: Tänä itsenäisyyspäivänä on erityinen syy pysähtyä

– Suomen itsenäisyyspäivän viettooni kuuluu miljoonien muiden suomalaisten tavoin itsenäisyytemme merkityksen miettiminen. Tänä itsenäisyyspäivänä on erityinen syy pysähtyä. Olemme ankkuroineet asemamme osana länttä liittymällä Naton jäseneksi, pääministeri Petteri Orpo toteaa itsenäisyyspäivän viestissään kokoomuslaisille.

Orpo muistuttaa viime viikkoina itärajalla nähdystä järjestetystä maahantulosta.

– Venäjän viranomaiset eivät ole toimintaan puuttuneet, vaan pikemminkin avittivat sitä. Maahanmuutto oli välineellistettyä ja sen tarkoituksena oli vaikuttaa Suomen ja EU:n rajaturvallisuuteen.

Hallituksen oli lopulta päätettävä rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta.

– Me toimimme, kuten Suomi on aina toiminut: ennen kaikkea edistäen Suomen ja suomalaisten turvallisuutta sekä hyvinvointia. Toimemme ei ole suunnattu ketään vastaan, vaan oman alueellisen koskemattomuutemme vahvistamiseksi, Petteri Orpo sanoo.

Hän kiittää viranomaisten toimintaa ja yhteistyötä.

– Samalla ajatukseni ovat myös niiden sukupolvien suomalaisissa, jotka ovat pitäneet Suomen itsenäisenä valtiona ja kansakuntana. Muistelemme heitä, joita ilman tätä päivää emme viettäisi, pääministeri toteaa.

Hän jatkaa kiittäen sotiemme veteraaneja ja lottia, ja toteaa ”muistonne ei vaieta saa”.

– Uskon, että meistä suomalaisista on aina tullut vaikeuksien edessä vahvempia. Vahvempia kohtaamaan tuleva vuosi ja tulevat vuosikymmenet. Historia on opettanut, että me pärjäämme kyllä. Meissä on rohkeutta, ja sisua. On ollut, ja on tulevaisuudessakin, Petteri Orpo sanoo.