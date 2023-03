Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että päättyvä vaalikausi on ollut poikkeuksellinen aika, jossa on jouduttu hoitamaan yhdessä paljon vaikeita asioita. Hän totesi, että ”kiitos jopa hallituksellekin, vähän, tästä”.

– Mutta jos katsotaan, mikä se yhdessä tekemisen paikka on tästä eteenpäin: tämä maa pitää laittaa kuntoon, Petteri Orpo sanoi.

– Sisäpoliittisesti, sisältä, velkaantuminen pitää saada taittumaan ja Suomen talous pitää korjata. Se pitää saada kasvuun.

Vaikka hallitus on tehnyt lakeja, ei se Orpon mukaan ole valitettavasti näkynyt niin, että esimerkiksi vanhuspalvelut olisivat kunnossa.

– Eivät ne ole, ministeri (Krista) Kiuru. Ja vaikka kouluissa on ollut kunnianpalautus, niin ei siellä kouluissa opettajanhuoneissa siltä tunnu.

– Meillä on paljon asioita, jotka pitää tehdä. Mutta velkainen valtio ei pysty siihen. Siksi tämä talouden kuntoon laittaminen on kaikkein oleellisin kysymys, ja se, ettei meidän tarvitse maksaa niitä koroja pankkiireille ulkomaille, vaan ne käytettäisiin suomalaisten palveluihin, Orpo halusi.

Petteri Orpo kysyi, joko pääministeri tunnustaa, että nousevat korot ja kasvava velka ovat todellinen ongelma hyvinvointiyhteiskunnalle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi päättämättä jääneen asioita, joista hallitus ei ole halunnut päättää ja jotka liittyvät suomalaisten tulevaisuuteen.

– Kun te pääministeri sanotte, että velkaantuminen on johtunut koronasta ja kriiseistä ja on ollut välttämätöntä ja on luonut kasvua, niin miksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa velkasuhde on menossa alaspäin ja meillä ylös?