Petteri Orpo: Talouden luvut ovat karmeita – mutta tämä on tehtävissä

MTV:n Pääministeritentissä kohtasivat keskiviikkoiltana kokoomuksen Petteri Orpo, SDP:n Sanna Marin ja PS:n Riikka Purra. Tentin alkuosa puhuttiin taloudesta ja velasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aloitti sanomalla, että ”terve talous on koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta”.

– Talous on väline sen kaiken hyvän saavuttamiseen, mitä me varmasti kaikki sinänsä haemme. Eli että meillä on hyvät palvelut ja Suomi on turvallinen vahva maa, Petteri Orpo totesi.

– Mutta nyt vaan tosiasia on se, että talouskasvua ei ole ja velkaa on otettu todella paljon. Kaikki tulevat vuodet tällä (nykyisellä) politiikalla johtavat siihen, että otetaan lähes 15 miljardia euroa vuodessa velkaa. Ja korot ovat nousussa.

Orpon mukaan jokainen tuleva hallitus on sen tosiasian edessä, että rahat eivät riitä.

– Tämä velkamäärä… ei voida enää rakentaa velan varaan. Eli täytyy tehdä määrätietoisia toimia. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada talouskasvu aikaan. Ja siihen tarvitaan konkretiaa, ei pelkästään ”päätöstä”, vaan siihen tarvitaan työllisyystoimia. Sen lisäksi tarvitaan rakenteellisia uudistuksia joilla saadaan tuottavuutta lisää meidän suureksi paisuneeseen julkiseen sektoriimme. Ja kolmanneksi tarvitaan sopeutus- ja säästötoimia.

Tällä päästäisiin Petteri Orpon mukaan siihen, että ”me voidaan hoitaa tämä”.

– Ennenkin tähän on kyetty. Kun Juha Sipilän hallitus aloitti, teimme suunnitelman neljän miljardin sopeutustoimista, vahvoja kasvutoimia, luotiin Suomeen 140 000 uutta työpaikkaa – yritykset loivat, me teimme perusteita. Saatiin talous tasapainoon. Tämä on tehtävissä!, Orpo kuvaili.

– Pitää ymmärtää se, että nykyiset luvut näyttävät karmeilta. Kukaan ei pääse sitä karkuun.

Tilanne vaatii kokoomusjohtajan mielestä uudistuksia ja sopeuttamista.

– Mutta meidän peruslinjamme on, että kun meillä on yli 100 000 avointa työpaikkaa ja yli 300 000 työtöntä – me haluamme tehdä sellaisia uudistuksia työttömyysturvaan, että työn vastaanottaminen kannattaa. Silloin saadaan säästöjä sosiaaliturvaan, työttömyysturvamenoihin, valtion menoihin, saadaan yrityksille työntekijöitä, investointeja, kasvua ja tilauskirjoja, ihmisille palkkatuloja.

– Tästä yhdistelmänä: kun tehdään oikeanlaisia säästöjä, voidaan saavuttaa myös kasvua.

”Kaikilla mittareilla jäljessä”

MTV:n tentin keskustelu siirtyi myöhemmin kohti elvytystä.

– Jos Suomen talous oltaisiin saatu kuntoon elvyttävällä politiikalla, niin se olisi varmaan nyt tosi hyvässä kunnossa, Petteri Orpo totesi.

– Mutta meillä on tilanne, että jos me vertaamme itseämme Ruotsiin, Tanskaan, muihin pohjoismaihin, niin meillä on enemmän velkaa, meillä on julkinen talous alijäämäinen – niillä on ylijäämäinen, niillä on korkeampi työllisyysaste. Meidän bruttokansantuotteemme per ihminen on paljon pienempi, eli me tienaamme vähemmän.

– Me olemme kaikilla mittareilla jäljessä. Ja sen lisäksi meillä on tämä valtava julkinen velka. Se on vaan asia, jota me emme pääse karkuun. Ja kun tätä (vaalitenttiväittelyä) kuuntelen nyt illasta toiseen, niin: demareiden talousohjelma on tyhjä, Orpo väitti.

– Siellä (SDP:lla) ei ole oikeita säästötoimia – tai niitä ei uskalleta kertoa. Ei ole oikeita konkreettisia talouskasvua ja työllisyyttä tukevia toimia.

Orpon mukaan kaikki puolueet ovat ”totta kai” samaa mieltä esimerkiksi koulutuksesta – mutta sekin on vasta pitkän aikavälin keino.

– Mutta nopeasti vaikuttavia keinoja (SDP:lla) ei ole, ja minä todella toivoisin, että niitä kuultaisiin, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä johtaa siihen, että jos ei tunnusteta kuinka surkeassa jamassa meidän taloustilanteemme tällä hetkellä on, niin hyvinvointiyhteiskunta rapautuu. Se mikä on ollut ennen sosialidemokraateille tärkeää. Me emme pysty pitämään huolta palveluista, me emme pysty pitämään huolta heikommista – jos emme laita taloutta kuntoon, jos emme saa ihmisiä töihin.