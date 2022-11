Petteri Orpo: Suomi tarvitsisi toimintakykyisen hallituksen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiinnittää huomiota siihen, kuinka maan hallituksen johto on ilmiriidoissa julkisuudessa.

– Hallituksella on vakavia kiistoja lukuisista laeista. Nyt jos joskus Suomi tarvitsisi toimintakykyisen hallituksen. Onko hallitus toimintakykyinen? Tämä viikko on tehnyt selväksi: Ei ole, Petteri Orpo twiittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kyseli aikaisemmin torstaina, johtaako hallitusta enää kukaan.

– Hallituspuolueet riitelevät keskenään ennallistamisesta, saamelaiskäräjälaista, paperittomien oikeuksista. Kysymys kuuluu, onko Suomessa enää toimintakykyistä hallitusta ja johtaako hallitusta kukaan, Satonen totesi Twitterissä.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 10, 2022