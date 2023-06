Petteri Orpo: Suomea on pakko uudistaa – ”meillä on rohkeutta”

Tulevan hallituksen pääministeri Petteri Orpo (kok.) toivoo, että työelämäkysymyksissä löytyy ”yhteinen henki” eikä asioita ratkota konfliktien kautta tulevalla vaalikaudella. Ammattiyhdistysliikkeen suunnalta hallitusohjelmaa on ehditty jo arvostella kovin sanoin.

– Toivon, että kaikki ymmärtävät sen, että meidän on pakko uudistaa Suomea. Meidän on pakko uudistaa työmarkkinoita, jotta yhä useampi yritys investoi Suomeen ja haluaa kasvattaa toimintaansa Suomessa. Meidän on pakko uudistaa sosiaaliturvaa, jotta yhä useampi työikäinen ja työkykyinen ihminen pääsee ja hänen kannattaa lähteä töihin, Orpo sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa tiistaina sen jälkeen, kun eduskunta oli äänestänyt hänet pääministeriksi.

– Suomessa on ollut tapana sanoa näissäkin kysymyksissä, että kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta kun ei ole ollut rohkeutta. Meillä on. Me lähdetään viemään näitä eteenpäin ja toivon todella, että löydetään yhteinen henki eikä konfliktin kautta pyritä asioita ratkaisemaan.

Orpo muistutti myös hallitusohjelmakirjauksesta, jonka mukaan asioita valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa niin, että hallituksella on perälauta viedä asioita eteenpäin.