Petteri Orpo: Suomalaiset tietävät, mitä ukrainalaiset käyvät läpi

Münchenin turvallisuuskokoukseen osallistunut pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo meneillään olevan ajanjakso, jossa kirjoitetaan Euroopan ja Ukrainan historiaa ja samalla rakennetaan tulevaisuutta.

– Minun pääviestini lukuisissa keskusteluissa tänään on ollut se, että Euroopan on lunastettava paikkansa neuvottelupöydissä Ukrainan rauhasta ja samalla eurooppalaisen kokonaisturvallisuuden muokkaamisessa. Sinne neuvottelupöytään ei pääse vain vaatimalla, vaan pitää olla myös jotakin tarjottavaa, Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa kestävää rauhaa ei synny ilman Ukrainaa tai Eurooppaa.

– Ukrainan rauhan keskeiset elementit ovat, että Ukraina on itsenäinen ja suvereeni maa, joka pystyy päättämään itse tulevaisuudestaan. Ukrainan pitää voida halutessaan hakea Nato-jäsenyyttä. Ukrainan paikka on lännessä ja Euroopan unionissa. Sen pitää päästä eteenpäin sillä polulla, jonka Eurooppa on avannut, Orpo totesi.

Pääministeri kehotti suhtautumaan maltilla nopeasti etenevään maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Yhdysvaltain uusi presidentti avasi odotusten mukaisesti pelin omalla tyylillään. Donald Trump ilmoitti kuluvalla viikolla sopineensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävät neuvottelut.

Petteri Orpo nosti esiin suomalaisten vankkumattoman tuen Ukrainalle.

– Suomalaiset tietävät, mitä ukrainalaiset käyvät läpi. Siksi täällä voi olla ylpeänä suomalaisten edustajana viemässä sitä viestiä. Tuen pitää jatkua, vaikka neuvottelut alkaisivatkin. Voimme sillä varmistaa, että Ukrainan neuvotteluasema on mahdollisimman vahva, pääministeri sanoi.