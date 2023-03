Petteri Orpo: SDP on johtanut maata neljä vuotta – mitä on tapahtunut?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa Facebook-päivityksessään eduskuntavaaliviikon käynnistymisestä.

– Näissä vaaleissa ratkaistaan, kenen johdolla Suomea viedään eteenpäin. Valitsemmeko velkarallin jatkumisen, peruuttamisen ja näivettymisen tien vai vastuullisen, suomalaisten edun mukaisen politiikan?, Petteri Orpo kysyy.

Hänen mukaansa ”Suomen talouden heikentyminen uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Sen turvallisuutta ja palveluja. Jos rahaa ei ole, ei meillä ole varaa tärkeisiin palveluihin ja turvallisuutemme ylläpitämiseen”.

– SDP on johtanut tätä maata viimeiset neljä vuotta. Mitä on tapahtunut? Olemme velkaantuneet entisestään, eikä kaikkea velkaa ole otettu koronan tai sodan nimissä. Ovatko asiat paremmin vanhuspalveluissa, entä kouluissa, kaduilla? Parantuivatko sote -palvelut?, Orpo kysyy.

– Asiat eivät ole parantuneet, hän vastaa kysymyksiinsä.

– Päinvastoin, tämä voi olla vasta alkusoittoa jos annamme julkisen talouden luisua yhä pahempaan jamaan. Nousevat korkomenot ovat suoraan pois tulevien vuosien palveluista.

Petteri Orpon mukaan ”perussuomalaisten politiikka johtaa näivettyvään ja sulkeutuvaan Suomeen. Vanhuksille ei riitä hoitajia, eikä yrityksiin työntekijöitä. Tällä linjalla ei talous kasva tai Suomi nouse”.

– Syytä ei kuitenkaan ole synkkyyteen – asiat ovat hoidettavissa.

Kokoomusjohtaja sanoo, että suomalaisten huoli on kuultu.

– Puhun päivittäin ihmisten kanssa, jotka kertovat kasvaneista sähkölaskuistaan ja koroistaan, huolesta omien ikääntyneiden vanhempien hoidosta ja käyvät pohdintaa siitä, onko lähikoulu lapselle paras koulu. Nuoret kantavat huolta heille lankeavasta velanmaksusta ja ympäristön tilasta.

– Suuri huoli on se, että ahkera työssäkäyvä väki ja keskiluokkaiset suomalaiset eivät tahdo tulla enää toimeen. Ei palkalla, ei eläkkeellä, ei vaikka kuinka säästää arjen menossa ja sähkön käytössä. Kaikki kustannukset nousevat. Tämä joukko on kuitenkin se, joka pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä. Kokoomus pitää teidän jokaisen puolta, hän vakuuttaa.

– Me valitsemme Suomen, jossa työnteosta tehdään aina kannattavampaa kuin kotiin jäämisestä. Meidän mielestämme tänne saa tulla tekemään töitä ja yrittämään. Meidän Suomessamme jokainen työikäinen ja työkykyinen käy töissä. Työstä on tehtävä tulonsiirroilla elämistä kannattavampaa.

Orpon mukaan ”me valitsemme Suomen, jossa velka ei kasaannu tämän päivän nuorten maksettavaksi. Emme me pelottele velalla, mutta emme voi ummistaa silmiä siltä, että vasemmistopuolueiden velanotto on ollut holtitonta”.

– Me valitsemme Suomen, jonka paikka on lännessä. Toisin kuin perussuomalaiset, kokoomus ei aja EU-eroa. Me tarvitsemme osaavaa Suomen asioiden ajamista Euroopan unionissa.