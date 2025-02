Petteri Orpo: Rauhaa ei voi tehdä ilman Ukrainaa

Eduskunnan kyselytunnilla puhuneen pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan meneillään on historiallinen ja vakava aika sekä historialliset hetket. Hän viittasi USA:n ja Venäjän presidenttien keskiviikkoiseen puheluun Ukrainan sodasta.

– Tässä tapahtui se mitä olemme pitkään ajatelleet tulevan. (Donald) Trump avaa keskustelun, tekee pelin avauksen siitä miten Ukrainaan saadaan aselepo ja rauha, joka on sinänsä hyvä tavoite. Mutta nämä ensimmäiset keskustelut ovat olleet Ukrainan kannalta, Euroopan kannalta ja Suomen kannalta huolestuttavia, Petteri Orpo sanoi.

Hänen mukaansa maan ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto on ollut keskenään tiiviisti yhteydessä. Samoin on oltu yhteydessä liittolaisiin ja kumppaneihin kuten Euroopan unioniin sekä yhteyksien kautta Yhdysvaltoihin.

– Me tuemme Ukrainaa. Ukrainan rauhaa ei voi sopia ilman Ukrainaa, eikä Eurooppaan voi rakentaa rauhaa ilman Eurooppaa.

– Tämä on meille aivan selkeä, ja uskon että tämä sali jakaa tämän täysin, ja tämän puolesta teemme töitä.

Orpo toisti, että Ukrainan rauhaa ei voi sopia ilman Ukrainaa ja ”Euroopan pitää olla niissä pöydissä mukana”.

Hän sanoi aamuisen puhelunsa Euroopan komission puheenjohtajan kanssa käsitelleen sitä, miten Eurooppa toimii.

– Miten pysäytämme tämän kehityksen, jossa meidän yli keskustellaan, Orpo kuvaili.

Pääministeri kertoi osallistuvansa perjantaina Münchenin turvallisuuskokoukseen, jonne on sovittu tärkeitä tapaamisia.

– Me vaadimme Eurooppa-neuvostoa kokoontumaan ylimääräiseen kokoukseen. Se olisi tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Se osoittaisi sen, että Eurooppa on tosissaan, Eurooppa muodostaa yhtenäisen kannan. Ja sieltä se kanta pitää saada ulos.

– Meillä pitää olla positio. Ei pelkästään se riitä että sanomme, että Eurooppaa pitää kuunnella, vaan pitää kertoa mitä meillä on sanottavana. Se on: voimakas tuki Ukrainalle ja Euroopan turvallisuudesta huolehtiminen – myös Suomen.

Petteri Orpon mukaan Suomessa on oltu yli vaalikausien viisaita siitä, että Yhdysvaltoihin on molempiin puolueisiin ollut hyvin tiiviit yhteydet.

– Me hyödynnämme näitä suhteita täysimääräisesti. Eikö niin – me teemme niitä yli hallitus-oppositio -rajojen, tämä on meidän yhteinen asia.

Orpo sanoi kutsuvansa ensi viikoksi parlamentaarisen keskustelun turvallisuustilanteesta.

– Mutta nyt on aivan oleellinen asia se, että me saamme Euroopan yhdentymään tässä asiassa. Suomi on kertonut määrätietoisesti koko tämän kolmen vuoden ajan, että Ukrainaa pitää tukea enemmän ja vahvemmin. Ja että eurooppalaista puolustusta pitää vahvistaa. Nämä samat viestit ovat edelleen voimassa, täysin voimassa.

Pääministeri totesi, että rauhansopimuksen jälkeen Ukrainan on oltava itsenäinen, suvereeni maa, joka voi jatkaa tiellään kohti Euroopan unionin jäsenyyttä ”ja että Ukraina voi hakea halutessaan Naton jäsenyyttä”.

– Ja että se rauha myös turvataan Ukrainalle, kun tulitauko on saatu aikaan kun rauhansopimus on saavutettu.

– Meidän täytyy muistaa myös oma arvomme. Euroopan arvo. Meitä on lähes puoli miljardia. Me olemme Yhdysvaltain tärkein kauppakumppani, me olemme Yhdysvaltain tärkein turvallisuusliittolainen.

– Meidän pitää vaalia myös suhdettamme meidän tärkeimpään liittolaiseemme Yhdysvaltoihin. Mutta meillä pitää olla oma mielipiteemme, meillä pitää olla oma näkemys, ja meidän pitää pitää huolta ukrainalaisten asiasta. Mutta, kuten sanoin aikaisemmin, myöskin Suomen turvallisuus, koska nämä laajemmat turvallisuusjärjestelyt joista (Vladimir) Putin kertoo haluavansa puhua, ne herättävät meissä suomalaisissa huonoja ajatuksia. Suomen turvallisuuden takaaminen tässä ratkaisussa on meille itsellemme aivan keskeinen asia.

Orpo kehotti ”rauhallisuuteen ja malttiin”.

– Tämä tulee olemaan erittäin pitkä prosessi, tämä Ukrainan rauhan tie ja kaikki ratkaisut siihen liittyen.

– Mitään tässä ei ole vielä päätetty. Väärällä jalalla ehkä lähti ja lähtikin liikkeelle, mutta meidän täytyy pitää huolta siitä, että se lopputulema on oikeassa suunnassa, Petteri Orpo totesi.

Hänen mukaansa on selvää, että Yhdysvaltain intressit ovat koko ajan enemmän Kiinassa, Tyynenmeren alueella. Se on Orpon mukaan tiedetty, ja siksi Suomi on vaatinut vahvempaa eurooppalaista puolustusta.