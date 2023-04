Petteri Orpo: Pyrimme perustelemaan ratkaisut suomalaisille parhaamme mukaan

Hallitusmuodostaja Petteri Orpo on lähettänyt puolueensa kokoomuksen jäsenille sähköpostiviestin hallitusneuvotteluiden aloittamisesta. Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien neuvottelut käynnistyvät Helsingin Säätytalolla tiistaina seminaarilla ja varsinaisilla neuvotteluilla hallitusohjelmasta keskiviikkona.

– Tunnusteluissa kaksi asiaa oli yli muiden. Ensinnäkin se, mikä on puolueiden kuva isänmaan tilasta. Minkälaisia muutoksia ja uudistuksia puolueet pitävät tarpeellisina, jotta suomalainen hieno hyvinvointiyhteiskunta voidaan säilyttää. Toinen tärkeä asia olivat keinot: mihin konkreettisiin keinoihin puolueet ovat valmiita, jotta tavoitteeseen päästään, Petteri Orpo toteaa viestissä.

Orpo sanoo hänellä olevan ”vahva luottamus siihen, että neljä hallitusneuvottelut aloittavaa puoluetta pystyvät yhdessä sopimaan uudistuksista”.

– Talouden saaminen kestävälle pohjalle on hankala, mutta ei mahdoton tehtävä. Jos tänään ja huomenna teemme enemmän, ylihuomenna Suomi on kaikille parempi.

– Joudumme neuvottelemaan vaikeista ratkaisuista ja säästöistä. Pyrimme perustelemaan suomalaisille parhaamme mukaan, miksi ratkaisuja tehdään ja miten ne jatkossa parantavat Suomen ja suomalaisten tilannetta, hän lupaa.

Hallitusmuodostajan mukaan Suomen saaminen kestävän kasvun uralle ”on ainoa tapa varmistaa, että pystymme turvaamaan Suomen ja suomalaisten pärjäämisen myös tulevaisuudessa ja pitämään heikoimmista huolta”.

– Ihmisten arki on vaikeutunut nousseiden hintojen ja korkojen vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalveluihin ei pääse, kun tarvetta on. Meidän on löydettävä ratkaisuja, joilla suomalaisten usko yhteiskunnan toimivuuteen vahvistuu, Orpo jatkaa.

– Haluamme Suomeen lisää työtä, yrittäjyyttä ja investointeja. Haluamme suomalaisille toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Haluamme vahvistaa osaamista. Pidämme huolta tasa-arvoisesta, kaikkia kunnioittavasta yhteiskunnasta. Haluamme torjua ilmastonmuutosta ja pitää maamme luonnosta hyvää huolta.