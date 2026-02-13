Petteri Orpo perusteli Ylelle riehakasta tuuletustaan Suomen lätkäottelussa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tuuletti riehakkaasti paikan päällä, kun Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue siirtyi 1–0 johtoon Ruotsia vastaan Milanon olympiaturnauksessa, kertoo Yle.

Leijonat voitti lopulta ottelun lukemin 4–1. Orpo kommentoi Ylelle villiä tuuletustaan

– Olen niin armoitettu lätkä- ja urheilumies. Kyllä se vaan niin hienolta tuntuu, ei voi mitään. Kun menee vielä Ruotsin verkkoon, niin mahtavaa, hän sanoi Ylelle.

– Aivan huikea, hieno voitto. Ei siinä ollut mitään seliteltävää. Suomi oli parempi. Koko joukkue pelasi hienosti. Maalivahtipeli, Juuse (Saros) oli aivan huikea. Hieno peli, onnea pojat!