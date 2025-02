Petteri Orpo onnitteli Saksan vaalivoittajaa – ”ystäväni”

Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo onnittelee Saksan vaalit voittanutta CDU:n puheenjohtajaa Friedrich Merziä.

– Lämpimät onnittelut ystävälleni @_FriedrichMerz vaalivoitostasi tänä iltana. Voimakas Saksa on välttämätön voimakkaalle Euroopalle, Petteri Orpo kirjoittaa X:ssa.

– Yhdessä meidän on vahvistettava turvallisuuttamme, tuettava Ukrainaa, ja edistettävä talouksiamme. Odotan läheistä työskentelyä kanssasi.

CDU/CSU oli sunnuntaina illalla saamassa liittopäivävaaleissa 28,5 prosenttia äänistä, joka on puolueista selvästi eniten.

Toisessa äksäyksessään Orpo on tyytyväinen, että ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous on kutsuttu koolle 6. maaliskuuta 2025.

– Kokouksen aiheina Ukraina ja Euroopan puolustus. Nopeita päätöksiä Ukrainan tukemiseksi on saatava aikaan.

Warm congratulations to my friend @_FriedrichMerz on your election victory tonight! A strong Germany is essential for a strong Europe. Together, we must strengthen our security, support Ukraine, and boost our economies. Looking forward to working closely with you! pic.twitter.com/vXHXogfJKp

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 23, 2025