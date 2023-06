Petteri Orpo: On pakko laittaa suu säkkiä myöten

Uusi pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiitti tasavallan presidenttiä tiistaina viisaista sanoista uuden hallituksen tervehdyskäynnillä Presidentinlinnassa

– Suomalaiset ovat äänestäneet muutoksen puolesta. Huhtikuun vaaleissa suomalaiset valitsivat 200 kansanedustajaa huolehtimaan Suomen ja suomalaisten yhteisistä asioista. Suurimmaksi puolueeksi nousi Kansallinen Kokoomus 48 kansanedustajalla.

– Kokoomuksen johdolla aloitettiin hallitusneuvottelu kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Hallitustunnustelujen pohjalta kutsuin hallitusneuvotteluihin kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, RKP:n ja kristillisdemokraatit.

Orpon mukaan puolueita yhdistää yhteinen näkemys julkisen talouden tilasta ja tarvittavista muutoksista talouskasvun aikaansaamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaamiseksi.

– On pakko laittaa suu säkkiä myöten, jotta hyvinvointia on myös huomenna.

Puolueiden yhteisenä tavoitteena on hänen mukaansa kestävän kasvun Suomi, jonka menestys pohjautuu työlle ja yrittämiselle.

– Onnistuneen hallituskauden perusta on, kuten sanoitte, luottamus – luottamus toisiimme, luottamus siihen, että vaikeatkin asiat ovat ratkottavissa.

– Tätä luottamusta lähdettiin rakentamaan yhteisen tilannekuvan luonnilla ja asioihin perehtymällä. Hallitusneuvotteluissa kuultiin ennätysmäärä asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta aina elinkeinoelämästä kansalaistoimijoihin.

Orpo totesi, että neljän erilaisen puolueen neuvotteluissa oli tärkeää löytää yhdistävät tekijät. Vaikka erimielisyydet nousivat mediaan herkimmin, neljällä puolueella on myös paljon yhteistä.

– Tämän hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä.

Muuttunut turvallisuusympäristö

Petteri Orpon mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut peruuttamattomasti, ja Euroopan turvallisuuteen kohdistuu vakavin uhka vuosikymmeniin.

– Hallituksen tehtävä on rakentaa vahvaa Nato-Suomea ja edistää aktiivista EU-politiikkaa. Vahvassa ja välittävässä Suomessa ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä, pärjätä palkallaan tai eläkkeellään ja elää turvassa – yhteiskunnassa, jossa perusasiat ovat kunnossa, jossa ihmisillä on oikeus ja vapaus tavoitella omanäköistään hyvää elämää.

– Silloin ihmiset tuntevat osallisuutta ja luottamusta toisiinsa ja heikommista pidetään huolta. Valtiovallan tehtävänä on tarjota puitteet vapaudelle ja mahdollisuuksille.

Orpo kertoi yhteisen hallitusohjelman perustuvan konkreettisiin ja rehellisiin ratkaisuihin.

– Me huolehdimme suomalaisista palveluista, kasvatamme yritysten mahdollisuuksia luoda työtä ja saada aikaan kasvua.

– Suomalaisten osaamisesta huolehditaan. Me panostamme erityisesti koulutuspolun alkupäähän, jotta jokainen pärjää lähtökohdista riippumatta. Me panostamme puhtaaseen energiaan, jonka avulla samaan aikaan torjumme ilmastonmuutosta ja luomme kasvua. Me pidämme huolta turvallisuudesta niin kodeissa, kaduilla kuin maan rajoillakin.

Orpo korosti, että uusi hallitus on sitoutunut kantamaan vastuun ja tekemään tarvittavat päätökset Suomen ja suomalaisten hyväksi.

– Tämä hallitus huolehtii siitä, että muutos parempaan voidaan tehdä turvallisesti ja niin, että kaikki pysyvät mukana.

– Herra tasavallan presidentti, nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta.