Petteri Orpo: On määriteltävä, millainen Nato-maa olemme

Puoluejohtaja Petteri Orpo teki visiitin itärajalle Imatralla sijaitsevalle raja- ja merivartiokoululle, kun kokoomuksen eduskuntaryhmä tiistaina piti kesäkokoustaan Lappeenrannassa.

Aiemmin tiistaina kokoomusjohto nosti esiin komentokeskuksen tavoittelemisen Suomeen, kun Nato-jäsenyys on lopullisesti toteutunut. Kokoomus toi julki myös tukensa puolustusmenojen nostamiselle yli kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Tärkeintä oli tehdä Naton liittymispäätös ilman reunaehtoja. Nyt kun olemme liittymässä ja se tulee selväksi, meidän on määriteltävä, millainen Nato-maa me haluamme olla, kun ryhdymme rakentamaan suhdetta Natoon. Siihen liittyy se, että meidän pitää arvioida keskenämme Suomessa, millaisia Naton toimintoja haluamme Suomeen, Petteri Orpo totesi rajakoululla.

Erilaisia rakenteita kannattaa hänen mukaansa tavoitella, esimerkiksi komentoesikuntaa tai osaamiskeskusta. Orpon mukaan mitään ei pidä sulkea pois.

– Siinä listassa pitää olla myös Nato-tukikohta. Meillä on 1300 kilometriä Naton rajaa, ja se olisi luontevaa, jos niitä perustetaan jonnekin, että se olisi täällä. Meillä on vahvat omat puolustusvoimat, joten kyllä se meidän kokoomuslaisten ajatteluun sopii.

Orpo huomauttaa aiemmin ehdottaneensa, että Suomi voisi hakea arktisen alueen esikuntatoimintoja.

Vierailun lomassa Petteri Orpo sanoi olevan todella hienoa nähdä,miten rajavartiolaitos Suomessa on mennyt eteenpäin.

– Kun vuonna 2015 tulin ministeriksi, tätä oli niin paljon ajettu alas. Nyt kun koulutusmääriä on kasvatettu ja tähän tehdään investointeja, kalustoa on parannettu – on hienoa nähdä tämä kaikki nyt käytännössä. Rajaturvallisuus ja rajavartiolaitoksen toimintakyky on kokoomukselle äärettömän tärkeä asia. Nyt se alkaa olla oikeassa suunnassa.

Rajakouluvierailulla olivat mukana myös puolueen kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Antti Häkkänen, Sari Multala, Kari Tolvanen, Jari Kinnunen ja Heikki Vestman.