Petteri Orpo: Olen käytettävissä jatkokaudelle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on käytettävissä puolueensa uudelle puheenjohtajakaudelle. Orpo kertoi asiasta kokoomuksen puheenjohtajapäivillä pitämässään ajankohtaiskatsauksessa.

Orpo totesi puheessaan kokoomuslaisuuden olleen hänelle elämäntapa lapsesta lähtien. Viimeiset kymmenen vuotta puheenjohtajan työ on ollut osa elämää aamusta iltaan.

– Kokoomus on viimeisten vuosien aikana päässyt tekemään niitä uudistuksia ja kantamaan vastuuta paalupaikalta, jota me ollaan aina haluttu. […] Me ollaan otettu isoja askelia kohti kokoomuksen pitkäaikasia tavoitteita, Orpo linjasi.

– Tämä työ on vielä kesken. Olen erittäin motivoitunut jatkamaan tämän joukkueen kapteenina. Nöyrin mielin ilmoitan, että olen käytettävissä puoluekokouksessa jatkamaan tätä.

Pääministeri sai kokoomusyleisöltä suuret aplodit ilmoituksen jälkeen.

Suurten muutosten aika

Orpo käsitteli ajankohtaiskatsauksessaan kotimaan ja maailmanpolitiikan viimeaikaisia käänteitä. Hän totesikin, että maailmassa eletään poikkeuksellisia aikoja. Käynnissä on suurvaltojen taistelua ja sotaa Euroopassa. Samaan aikaan velkaantuminen jatkuu ja työttömiä on aivan liikaa.

Pääministeri sanoi kuitenkin innostuvansa kiperistä paikoista. Hän painotti, että kokoomuslaiset tekevät hallituksessa oikeita asioita kokoomuslaisen hallitusohjelman pohjalta.

– Me tehdään määrätietoisesti töitä isänmaan hyväksi ja se innostaa minua. Tämä on meille kokoomuslaisille tuttu pelipaikka. Me olemme tottuneet kantamaan vastuuta, vastuu on meillä DNA:ssa, Orpo linjasi.

Orpo huomauttaa, että syksyllä häntä kritisoitiin liiasta optimismista. Hänen mukaansa naiivi ei saa olla, ja suuret vaikeudet on tunnistettava. Toivon antaminen on kuitenkin perusteltua.

– Minä en suostu pessimismiin. Siihen, että kaikki on menetetty. […] Se ei ole totta, Orpo sanoi.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen Orpo korosti, että isänmaan turvallisuus menee kokoomukselle tässä ajassa kaiken edelle. Kaikessa tekemisessä lähtöajatuksena on se, miten Suomen turvallisuudesta pidetään huolta.

Orpo muistuttaa kokoomuksen ajaneen lähes ainoana puolueena Suomen Nato-jäsenyyttä 20 vuoden ajan. Hän huomauttaa, että viime aikoina etenkin vasemmistossa on alettu kyseenalaistamaan, oliko ratkaisu oikea.

– Vastaus on aivan yksiselitteinen: Oli. Suomen paikka on lännessä ja nyt me olemme siellä kokonaan, Orpo jyrähti.

Samaan aikaan Orpo myöntää, että Suomen tärkein liittolainen Yhdysvallat on muuttunut. Maa on tästäkin huolimatta Orposta Euroopan tärkein ja välttämättömin kumppani. Kahdenväliset suhteet puolustus- ja talousrintamalla ovat edelleen vahvat ja syvät, ja tällä suunnalla ei näy merkkejä suuresta muutoksesta.

– Eikä meidän tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, emmekä me ole, Orpo kertasi.

Pääministeri seisoo hallitusohjelman takana

Hallitusohjelmasta Orpo sanoi sen olevan edelleen ”erittäin onnistunut”. Hallitusohjelma kirjoitettiin silloisen parhaan tiedon varassa, ja sen uudistukset olivat parhaimpien asiantuntijoiden laajasti suosittelemia.

Hallitusohjelman uudistuksia olikin Orposta kaivattu vuosien ja vuosikymmenten ajan.

– Ja me ollaan viety ne läpi, kuten luvattiin, Orpo sanoi.

Orpo povaa, että uudistukset tulevat vaikuttamaan positiivisesti pitkälle tulevaisuuteen. Niiden ansiosta yhä useammalla ihmisellä työpaikka, ja yhä useampi uskaltaa yrittää ja investoida. Myös palkasta jää enemmän euroja käteen.

Samaan aikaan hallitusohjelmalla pelastettiin pääministerin mukaan Suomi hallitsemattomalta velkaantumiselta. Vaikka velkamäärä nousee vieläkin, olisi ilman hallituksen 10 miljardin euron sopeutustoimia velkakäyrä vieläkin hallitsemattomammassa kasvussa.

– Nyt se on meidän käsissämme. Nyt kyse on siitä, miten jatkossa toimitaan, Orpo huomautti.

– Oleellista oli se, että me vedimme ensin rastin päälle vasemmiston ”rahaa on” -politiikalle.

Julkinen talous on ”pitkällä matokuurilla”

Orpo nostaa julkistalouden tilan suhteen esiin velkajarrun, johon löydettiin viime vuonna parlamentaarinen yhteisymmärrys. Velka pidetään jatkossa kurissa ja painetaan pohjoismaiselle tasolle.

Julkinen talous onkin Orpon mukaan matokuurilla vuosia eteenpäin. Menoja joudutaan silti kasvattamaan väestön ikääntymisen ja maanpuolustuksen vuoksi, samaan aikaan kun julkistaloutta sopeutetaan. Orpo vertaa tilannetta kaasun ja jarrun painamiseen samaan aikaan.

– Jokainen ymmärtää, että se ei ole helppoa, mutta tätä työtä me tulemme jatkamaan, Orpo lupaa.

Vasemmalta lääkkeeksi tilanteeseen ehdotetaan pääministerin mukaan elvyttävää talouspolitiikkaa, leikkausten peruuttamista ja julkisten menojen lisäämistä. Tähän Orpo ei usko.

– Voin kertoa teille, että se on laiskaa ja vastuutonta tarjota kaikkeen ratkaisuksi vain rahaa. Meillä ei ikinä riitä rahat, jos ajattelemme ratkaisevamme kaikki ongelmat vain rahalla. Se ei kerta kaikkiaan ole mahdollista, Orpo linjasi.

Koska myös tulevalla hallituskaudella tullaan tekemään suuria ja tuntuvia muutoksia yhteiskuntaan, perääkin Orpo jokaiselta puolueelta vastauksia siihen, mikä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta.

– Kaikkeen ei ole varaa enää. Emmekä me voi pitää yhteiskuntaa ja sen rakenteita muuttumattomina, Orpo päätti.