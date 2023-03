Petteri Orpo: Olemme järkyttyneitä ja vihaisia – Ben Zyskowicz on eduskunnan tukipilari

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuomitsee jyrkästi kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) kohdistuneen hyökkäyksen. Zyskowicz pahoinpideltiin Helsingin Itäkeskuksessa lauantaina.

Orpo luonnehtii pitkäaikaista kansanedustajaa eduskunnan ”tukipilariksi”.

– Olemme järkyttyneitä ja vihaisia eduskunnan tukipilariin Ben Zyskowicziin kohdistuneesta hyökkäyksestä. Ben on onneksi fyysisesti kunnossa. Hyökkäys on äärimmäisen vakavaa vaalirauhan kannalta ja tuomitsemme häirinnän jyrkästi. Ehdokkaiden vapaa vaalityö on demokratiamme perusta, Petteri Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Zyskowicz on kertonut pahoinpitelijän uhanneen tappaa hänet. Kansanedustajan mukaan tapauksella on poliittinen motiivi.

Tämä on kyllä niin tuomittavaa, kun olla ja voi. Ihmisillä saa ja pitää olla erilaisia näkemyksiä, mutta kaikenlainen väkivalta on täysin tuomittavaa. Pidetään yhdessä kiinni meidän demokraattisesta järjestelmästä ja puolustetaan sitä yhteisessä rintamassa https://t.co/gMAdbdG6qE — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) March 25, 2023

Järkyttävä ja vakava uutinen. Turvallinen vaalityö ja demokraattiset oikeudet kuuluvat jokaiselle. Voimia Ben Zyskowicz vaalikampanjan jatkoon. https://t.co/k8qMONPzPd — Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) March 25, 2023

Todella surullista. Voimia Ben ❤️ https://t.co/rPazhVvcU2 — Panu Laturi (@panulaturi) March 25, 2023

Voi hyvänen aika sentään, ei olisi muutama vuosi takaperin uskonut että Suomessa tämä on edes mahdollista. Ben Zyskowicz hieno ja älykäs poliitikko, eikä ole tälläistä ansainnut. Sympatiat Benille. #eduskuntavaalit2023 #kokoomus #peaceandloveplease ☮️ pic.twitter.com/pDBtY8MfL2 — elnotqsimo 🇫🇮 (@elnotqsimo) March 25, 2023

Olemme demokratian ydinkysymykseen äärellä. Ajatus siitä, että väkivaltaa käytetään mielipiteiden hiljentämiseksi on järkyttävä ja vaarallinen. Ajatus siitä, että Ben joutuu tällaisen kohteeksi on sietämätön. Tekijä asetettava vastuuseen. https://t.co/3OVYpFJiU6 — Anders Adlercreutz (@adleande) March 25, 2023