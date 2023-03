Petteri Orpo: Hoitajamitoituksen kiristäminen johti hoivapaikkojen sulkemiseen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vastannut MTV:n vaalikoneessa väittämään Lakiin kirjattu hoitajamitoitus vanhustenhoidossa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisee niitä. Orpo toteaa olevansa jokseenkin samaa mieltä.

– Tällä hetkellä hoitajamitoituksen kiristäminen on johtanut siihen, että hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan hoitajapulan takia ja yhä useampi vanhus on yhä huonompikuntoisena kotona, Petteri Orpo perustelee.

– Vanhuspalvelut on laitettava kuntoon kokonaisuutena: kotihoito, omaishoito ja ympärivuorokautinen hoiva. Oleellista on, että jokainen saa tarvitsemaansa hoitoa. Siksi pitäisi pystyä tekemään arvioita tarpeen mukaan, eikä samaa mallia kaikille.

Orpo on jokseenkin samaa mieltä vaalikoneen väitteestä Sote-uudistuksen jälkeenkin hyvinvointialueita on liikaa.

– Kokoomuksen mielestä sote-uudistuksessa olisi pitänyt keskittyä hallinnon sijaan palveluiden laatuun ja saatavuuteen. Päätökset on kuitenkin jo tehty. Tärkeintä olisi että alueet pystyvät järjestämään toimintansa taloudellisesti kestävällä ja hoidon näkökulmasta vaikuttavalla tavalla.

Väittämästä Nykyisen tasoiset hyvinvointipalvelut ovat liian kalliit Suomen talouden kantokyvylle hän on myös jokseenkin samaa mieltä.

– Nykyiset palvelut voidaan ylläpitää, jos työllisyysaste olisi korkeampi ja julkinen sektori tehokkaampi. On selvää, että väestömme ikääntyessä eläke- ja hoivamenot kasvavat. Hyvinvointiyhteiskuntaamme ei pystytä ylläpitämään, ellei nykyistä useampi suomalainen ole töissä, Petteri Orpo toteaa perusteluosassa.

– Hyvinvointi turvataan kestävästi vain työllä. Siksi meidän on tehtävä työn tekemisestä ja teettämisestä nykyistä kannattavampaa.