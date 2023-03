Petteri Orpo Natosta: Pitää olla valmius liittyä myös ilman Ruotsia

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo on MTV:n vaalikoneessa ”jokseenkin samaa mieltä” siitä, että Suomen pitää liittyä Natoon tarvittaessa ilman Ruotsia.

– Suomen turvallisuuden ja puolustuksen näkökulmasta paras tavoite on liittyminen yhtäaikaisesti, Petteri Orpo linjaa.

– Suomella pitää olla valmius liittyä Natoon myös ilman Ruotsia, jos Ruotsin kulku Natoon pysähtyy selvästi pidemmäksi aikaa.

Naton jäsenenä Suomi tekisi tällöin hänen mukaansa ”kaikkensa Ruotsin jäsenyyden edistämiseksi”.

Orpon mukaan erilaiset Naton toiminnot ovat tervetulleita Suomeen.

– Suomi hakeutuu täysmittaiseksi Naton jäsenmaaksi, jolloin erilaisia Naton toimintoja on oltava valmis hakemaan. Nyt kuitenkin näen ensimmäisenä ja tärkeimpänä askeleena sen, että jäsenyysprosessi viedään onnistuneesti loppuun, Petteri Orpo toteaa.

– Suomen tulee pyrkiä houkuttelemaan Naton rakenteita, kuten esimerkiksi arktista osaamiskeskusta. Varsinaisia pysyviä uusia tukikohtia ei Nato-maihin ole pystytetty vuosikymmeniin, eikä se ole siksi realismia lyhyellä aikavälillä.

Helsingissä koolla olleessa Euroopan kansanpuolue EPP:n kokouksessa puhuessaan Petteri Orpo sanoi, että kokoomus on ollut pääasiallinen Naton jäsenyyttä Suomessa edustanut poliittinen voima aina vuodesta 2006.

– Me toivomme, että sekä Suomi että Ruotsi ovat Naton jäseniä heinäkuun huippukokoukseen mennessä. Kokoomus haluaa Suomen olevan proaktiivinen ja rakentava Naton jäsen. Me haluamme vahvistaa Natoa ja me haluamme vahvistaa EU:ta.