Petteri Orpo: Mitään ei jätetä sattuman varaan

– Mitään ei jätetä sattuman varaan, nyt tehdään töitä eikä anneta yhtään periksi. Jokainen ääni tarvitaan. Me voimme reilun viikon päästä muuttaa Suomen suuntaa, Petteri Orpo sanoo eduskuntavaaleista.

– Me tiedämme, että kokoomusta tarvitaan nyt. Arvoja joihin me olemme uskoneet tarvitaan tässä ajassa, jotta Suomi pystytään säilyttämään hyvinvointiyhteiskuntana, jotta pystytään tekemään Suomesta uudelleen luja ja vahva maa. Vain se pystyy pitämään huolta isänmaan turvallisuudesta ja arjen turvallisuudesta, hän totesi kokoomuksen vaalitilaisuudessa.

– Vain luja ja vahva Suomi pystyy pitämään huolta palveluista ja heikommista. Vain vahva ja luja Suomi pystyy luomaan edellytyksiä tulevaisuudelle.

Orpon mukaan aikanaan puhuttiin paljon, ettei ole niin väliä keitä hallituksessa on, koska politiikka on aina samanlaista. Nyt on hänen mukaansa nähty, ettei niin todellakaan ole.

– Meillä on ollut maassa vasemmistohallitus, ja se jälki on karmeaa. Velkaa on otettu surutta. Kun he aloittivat, he kirjoittivat fläppitaululle että ”rahaa on”, ja sen mukaan on eletty.

Kokoomusjohtajan mukaan nyt ollaan vedenjakajalla.

– Joko Suomi käännetään tästä nousuun ja huolehditaan meidän tärkeistä palveluistamme ja hyvinvointiyhteiskunnasta. Tai sitten me menetämme tämän hyvinvoivan Suomen. Ja mehän emme anna siitä periksi.