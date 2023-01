Petteri Orpo: Mikä on hallituksen suunnitelma korkojen noustessa ja velan hoidolle?

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kokoomuslaiset kysyivät Suomen valtiontalouden velkaantumisesta. Kysymyksissä kannettiin huolta siitä, miksei menoja ole karsittu uusien menojen tullessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puuttui valtiovarainministerin kommenttiin, jonka mukaan kokoomus olisi halunnut velkaantua vielä enemmän.

– Valtiovarainministeri (Annika) Saarikko tekee sen, mitä hän parhaiten osaa: syyttää kokoomusta. Teidän politiikastanne, ministeri Saarikko – (Mika) Lintilä, (Katri) Kulmuni, (Matti) Vanhanen, Saarikko. Valtiovarainministerin salkku on ollut teillä, Petteri Orpo luetteli keskustalaisia rahaministereitä.

– Erinomainen jakopuolue – erittäin huono kirstunvartija, Orpo luonnehti keskustaa.

– Te olette tehneet tätä politiikkaa, vastanneet siitä. Kehykset on moneen kertaan romutettu. Ei ole tehty priorisointeja. Velkaa on otettu liikaa. Tästä on varoittanut kokoomuksen lisäksi valtiovarainministeriö, valtion taloudellinen tutkimuslaitos, Suomen Pankki, Euroopan keskuspankki, komissio, OECD, IMF. Viimeksi tosiaan valtiovarainministeriö.

– Sen sijaan että vastaatte taas – niin kuin te tulette, luultavasti, syyttämään kokoomusta, minä haluan ja me haluamme kuulla, ja Suomen kansalla on oikeus kuulla. Mikä on teidän suunnitelmanne? Meitä on varoitettu vakavasti siitä, että korkojen nousu uhkaa suomalaisten hyvinvointipalveluiden rahoitusta. Vararikko, haaksirikko, nämä ovat termejä joita asiantuntija käyttävät. Mikä on teidän suunnitelmanne?

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vastasi.

– On tietysti valitettavaa ja tuntuu kurjalta kuulla, että olette kokeneet puheenvuoroni kokoomusta syyllistävänä. Olen yrittänyt vain kertoa ne asiat jotka ovat totta ja luettavissa eduskunnan pöytäkirjoista tai omista vaihtoehtobudjeteistannekin, Annika Saarikko sanoi.

– Kannattaa lukea kokonaan, Petteri Orpo huikkasi väliin.

Saarikko sanoi mielellään vastaavansa myös kysymykseen suunnitelmasta tästä eteenpäin.

– Ilman näitä talouden velkaantumisen vaiheita, jotka johtuvat sodasta ja pandemiasta, meidän julkinen taloutemme olisi huomattavasti paremmassa kunnossa. Me kaikki tiedämme tämän. Jos voisimme leikkiä mielikuvitusmaailmaa jossa näitä kriisejä ei olisi ollut, julkinen talous olisi uutta hallitusta odottamassa toisenlaisessa kunnossa.

– Mitä suurimmin toivon ja suunnittelen, että nämä kriisit loppuisivat ja Suomi voisi keskittyä siihen tehtävään, joka tarkoittaa julkisen talouden tasapainoa menoleikkauksin, talouden kasvuun ja työllisyyteen nojaten. Sitä Suomi tarvitsee. Mutta on aivan totta, ja seison ylpeästi sen takana, että kriisien keskellä suomalaisia yrityksiä ei hylätty, kun ne jouduttiin sulkemaan koronapandemian vuoksi. Ja olen erittäin ylpeä myös siitä, että pienituloisia ei korkean inflaation aikana hylätty, Saarikko totesi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sai hieman myöhemmin vastauspuheenvuoron.

– Jos me katsomme hieman historiaa taaksepäin, niin me havaitsemme sen, että itse asiassa velkasuhteessa on tapahtunut iso muutos. Velkaantumista on tapahtunut erityisesti kokoomusjohtoisen hallituksen johdolla 2011 eteenpäin finanssikriisin jälkeen, Sanna Marin sanoi.

– Ja vaikka me olemme joutuneet kansakuntana kestämään historiallisia kriisejä — globaalin pandemian, eurooppalaisen sodan, energiakriisin — niin itse asiassa nyt meidän velkasuhteemme on lähtenyt jo laskuun, Marin jatkoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi väliin ”ette kai te (vasemmistoliiton Jussi) Saramoa usko? Uskokaa asiantuntijoita!”.

– Vaikka jossakin vaiheessa oli ihan aidosti se pelko ja aito huoli siitä, että meidän velkasuhteemme voi näiden toimien seurauksena kasvaa merkittävästikin, niin onneksi näin ei ole käynyt. Se on ollut siellä 70 prosentin kieppeissä, ja se on nyt jo kääntynyt laskusuuntaan, ja tämähän on erittäin hyvä asia, Sanna Marin sanoi.

– Jos me myös vertaamme niitä toimia, mitä Suomi on kriiseissä tehnyt, niin me emme suinkaan ole velkaantuneet, kun vertaamme muihin maihin, [Puhemies koputtaa] mitenkään erityisen paljon, päinvastoin.

– Vertaa muihin Pohjoismaihin!, kokoomuksen Arto Satonen huusi väliin.

– Suomessa on aika maltillisesti otettu velkaa suhteessa muihin maihin ja onnistuttu tekemään vaikuttavia toimia, joilla me olemme selvinneet näistä kriiseistä tähän asti mielestäni kohtuullisesti, Marin lopetti.