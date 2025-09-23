Petteri Orpo Meyer Turun jättitilauksesta: Erinomainen uutinen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tyytyväinen Royal Caribbean Groupin ilmoitukseen varmistaa itselleen laivanrakennusvaraukset Meyer Turun telakalla aina vuoteen 2036 osana uutta pitkäaikaista sopimusta.

– Tämä aiesopimus on erinomainen uutinen koko Suomelle. Meyer Turun ja Royal Caribbeanin pitkäaikainen yhteistyö vaikuttaa jatkossakin merkittävästi Suomen talouteen, luo työpaikkoja eri puolille maata ja elävöittää ainutlaatuista meriteollisuuden ekosysteemiämme, pääministeri Orpo toteaa tiedotteessa.

Myös elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) iloitsee asiasta:

– Vahvat telakkamme, teollisuutemme ja johtavat tutkimuslaitoksemme tuottavat innovatiivisia ja kestäviä maailmanluokan aluksia, mikä tekee Suomesta houkuttelevan kohteen tuleville investoinneille, elinkeinoministeri Puisto sanoo.

Royal Caribbean Group julkisti tiistaina pitkäaikaisen aiesopimuksen, joka varaa yhtiölle oikeudet rakennuttaa laivoja Meyer Turun telakalla vuoteen 2036 saakka. Osana sopimusta Royal Caribbean Group tilaa Meyer Turulta Icon 5 -aluksen, joka toimitetaan vuonna 2028.

Aiemmin julkistetun Icon 6:n option rinnalle varustamo lisää option Icon 7:stä. Nyt solmittu pitkäaikainen aiesopimus vahvistaa entisestään Royal Caribbeanin suhdetta Meyer Turkuun, joka on yksi maailman suurimmista ja nykyaikaisimmista telakoista sekä valmistelee varustamoyhtiötä myös täysin uuteen laivasarjaan.

– Jatkamme matkaa kohti tulevaisuuden lomanviettotapoja yhteistyössä Meyer Turun kanssa ja kasvatamme edelleen täysin uraauurtavaa Icon-sarjaamme. Valmistaudumme myös johtajan asemaan uuden aikakauden tulevissa innovaatioissa, jotka mullistavat lomanviettomarkkinat vuoteen 2036 mennessä”, sanoo Royal Caribbean Groupin toimitusjohtaja Jason Liberty.

Suomeen yli miljardin euron arvonlisä

Tähän mennessä Meyer Turku on rakentanut Royal Caribbeanille kaksi Icon-luokan alusta, Icon of the Seasin, joka luovutettiin tilaajalle marraskuussa 2023 sekä heinäkuussa 2025 toimitetun Star of the Seasin. Kolmas Icon-alus, Legend of the Seas, luovutetaan tilaajalle kesällä 2026 ja Icon 4 vuonna 2027.

– Nyt allekirjoitettujen sopimusten myötä julkistamme yhteisen suunnitelmamme rakentaa lisää aluksia ja viedä laivanrakennusta eteenpäin yhteistyössä Royal Caribbeanin ja muiden keskeisten yhteistyökumppaniemme kanssa tulevien kymmenen vuoden aikana. Olen äärimmäisen ylpeä siitä tunnustuksesta, jonka Meyer Turun ammattitaitoinen henkilöstö ja suomalainen meriteollisuusosaaminen näiden tilausten myötä saavat, toteaa Meyer Turun toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

Icon 5:tä seuraavat tilaukset edellyttävät optioiden toteutumista ja erillisiä laivanrakennussopimuksia, joihin sovelletaan tavanomaisia ehtoja liittyen muun muassa laivan rahoitukseen.

Maailman edistyksellisimpien risteilyalusten rakentajana tunnettu Meyer Turun telakka on 1990-luvun puolivälistä lähtien rakentanut Royal Caribbean Groupille 25 laivaa. Jokainen nykyisen kokoluokan risteilyalus on Suomen suurin yksittäinen teollisuusprojekti, joka merkitsee yhteensä noin 13 000 henkilötyövuotta Meyer Turussa ja telakan verkostossa sekä tuottaa Suomeen yli miljardin euron arvonlisän.