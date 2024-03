Petteri Orpo: Lakoilla ei pysty vaikuttamaan hallituksen linjaan

Eduskunnan kyselytunnilla punavihreä oppositio kysyi kiristyneestä työmarkkinatilanteesta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan lakot ovat ”aivan ylimitoitettuja” ja niillä vastustetaan eduskunnan enemmistön nauttiman hallituksen esityksiä uudistuksiksi.

Orpo sanoi uudistuksia tehtävän, koska Suomi on kuopassa.

– 15 vuoteen Suomen talous ei ole juuri kasvanut, ja se johtaa siihen, että meidän hyvinvointimme tässä maassa on erittäin vakavasti uhattuna. Jos me emme saa velkaantumista taittumaan, jos me emme saa ihmisille töitä, toimeentuloa, yrityksille tulevaisuudenuskoa, niin se kuoppa syvenee, Petteri Orpo sanoi.

– Siksi me tarvitsemme uudistuksia, joilla me saamme Suomeen investointeja, talouteen kasvua, lisää verotuloja. …Ja nyt me tarvittaisiin koko porukka mukaan siihen työhön, että sieltä kuopasta päästään pois. Me tarvitsemme uudistuksia työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, verotukseen, investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Sitä me tarvitaan. Ei sanoja vaan uudistuksia. Se on sitä, mitä hallitus tekee.

– Nämä lakot laajenevat, niitten vaikutukset pahenevat, ne aiheuttavat erittäin vakavaa vahinkoa Suomen taloudelle. Nyt me nähdään se, mihin tässä ollaan menossa: meidän suuret yritykset — ihmisten työpaikat — kärsivät, he ovat vaikeuksissa, pääministeri jatkoi.

Orpon mukaan ”me olemme valmiit neuvottelemaan”.

– Tällä hetkellä saa olla mukana lausuntokierroksessa paikallisesta sopimisesta. Nyt on se aika, milloin demokraattiseen prosessiin voi vaikuttaa.

– Lakkojen pitää loppua. Niillä ei pysty vaikuttamaan hallituksen linjaan.

Pääministerin sanojen mukaan ”hyvinvointimme on erittäin vakavasti uhattuna. Edellisen hallituksen valtavat lisäykset julkisiin menoihin ovat aiheuttaneet suuren alijäämän meidän talouteen. Talouskasvu on liian alhaista. Uudistukset ovat jääneet tekemättä”.

– Se on tämän hallituksen johtajuutta, että me uskallamme nyt ottaa härkää sarvista ja lähteä viemään niitä uudistuksia eteenpäin, mitä Suomi tarvitsee ja jotka olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten. Ja vaikka te kuinka väitätte, niin nämä uudistukset eivät ole millään tavalla kohtuuttomia. Ne ovat samoja asioita, jotka on tehty meidän verrokkimaissamme, naapurimaissa, jo vuosia ja vuosikymmeniä sitten.

Orpon mukaan on vastuunkantoa pitää kiinni hallituksen luomasta strategiasta, vaikka sitä kuinka paljon vastustettaisiinkin. Hän pyysi SDP:lta, että ”voisitteko joskus kertoa sen oman vaihtoehtonne – piilottelette työllisyysvaikutuksia, koska ne ovat todennäköisesti negatiivisia”.