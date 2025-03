Petteri Orpo: Kokoomus vastustaa kuntaveron, kiinteistöveron ja maksujen korotuksia

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyrkii huhtikuun 13. päivän kuntavaaleissa Turun kaupunginvaltuustoon ja on vastannut juuri avautuneeseen Ylen vaalikoneeseen.

Ehdokkailta on pyydetty kannanottoa väitteeseen ”jos kunnan tuloja ja menoja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja leikkaamalla kuin veroja korottamalla. Orpo on ruksinut olevansa ”täysin samaa mieltä”.

– Vastuullisesti hoidettu, vakaa talous on jokaisen kunnan tulevaisuuden tae. Vaikka talous on vain väline hyvinvoinnin rakentamiseen, täytyy menojen ja tulojen olla jotakuinkin tasapainossa, jotta tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista, Petteri Orpo toteaa vastauksessaan.

Hänen mukaansa vastuullisuus tulee ulottaa koskemaan myös kuntalaisen kukkaroa.

– Verojen ja maksujen korottaminen on lähtökohtaisesti aina viimeinen keino, koska se nakertaa kuntalaisen omasta työstä ansaitun palkan ostovoimaa. Kokoomuksen lähtökohta on selvä: vastustamme kuntaveron, kiinteistöveron ja maksujen korotuksia, Orpo linjaa.

Myös pääomatulot Orpo pitäisi kunnallisverotuksen ulkopuolella.