Petteri Orpo Kainuun Sanomille: Jako oikeistoon ja vasemmistoon on palannut

Kainuun Sanomat on haastatellut Suomussalmella, Sotkamossa ja Kajaanissa viikonvaihteessa kiertänyttä kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa. Häneltä kysyttiin oikeisto-vasemmisto -jaon vanhentumisesta suomalaisessa politiikassa.

– Se on palannut takaisin. Meillä on ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin vasemmistolaista politiikkaa tekevä hallitus, Petteri Orpo sanoo KS:lle.

– Se on korostanut sitä, miten suhtaudut velkaan, yrittäjyyteen, kannustavaan yhteiskuntaan, verotukseen. Puolueiden erot ovat nyt selkeästi esillä.

Petteri Orpon mukaan ”hyvinvointialueet ovat hallintouudistus, hallinto ei paranna yhtään ihmistä”.

– Me tarvittaisiin hoitajia ja rahat pitäisi käyttää jonojen purkuun. Kokoomus tulee seuraavalla kaudella keskittymään hoitoon ja siihen, että ihmisiä saadaan töihin sote-alalle, myös Kainuuseen. Koska jos ei ole henkilöstöä, emme pysty parantamaan yhtään ihmisistä, Orpo toteaa.

– Haluamme palauttaa Kela-korvaukset, koska niiden poistaminen oli ideologinen päätös vasemmistohallitukselta. Haluamme käyttöön myös palvelusetelit, joilla hoidon voisi hakea myös yksityiseltä sektorilta.

Julkisia menoja on Petteri Orpon mukaan pakko jarruttaa.

– Valtion talous pitää pitää kunnossa, että meillä on tulevaisuudessakin varaa pitää hyvinvointiyhteiskunnasta, palveluista ja heikoimmista huolta.

– Vaikka meillä on paljon erilaisia murheita ja ongelmia, haasteita, niin minusta asiat ovat ratkaistavissa. Ja oppositiossa on ollut aikaa suunnitella ja miettiä, miten ongelmat ratkotaan, hän sanoo.

Orpo kuvaili kansalaisten viestejä.

– Kyllä se päällimmäinen viesti tällä hetkellä on se, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä siihen miten nykyinen hallitus on hoitanut suomalaisten asioita. Huoli on velkaantumisesta, ja se viesti on, että laittakaa ne asiat kuntoon. Että nyt tarvitaan muutos siihen, miten suomalaisten asioita on hoidettu.

– Huoli ihmisillä on palveluista, arjessa pärjäämisestä. Ja kyllä kokoomukseen luotetaan selvästi.