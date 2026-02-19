Petteri Orpo Intiassa: Suomen vienti tuplattava nopeasti

Pääministeri Petteri Orpo tapasi Intian pääministeri Narendra Modin keskiviikkona New Delhissä, Intiassa sekä osallistui pääministeri Modin isännöimään tekoälyhuippukokoukseen torstaina.

Orpon ja Modin kahdenvälinen tapaaminen keskittyi maiden kahdenvälisiin suhteisiin. Käytännön yhteistyötä ja potentiaalia valtioiden kesken on erityisesti puhtaan siirtymän, nousevien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen sekä koulutuksen aloilla.

Suomen ja Intian kahdenväliset suhteet ovat hyvät ja edelleen tiivistyvät. Haluamme jatkaa yhteistyön tiivistämistä ja tavoittelemme strategista kumppanuutta sekä kaupan tuplaamista nopeasti, pääministeri Orpo sanoo tiedotteessa.

Suomi ja Euroopan unioni ovat luotettavia, johdonmukaisia ja rakentavia kumppaneita, ja Intian ja EU:n solmima vapaakauppasopimus luo niin Suomelle, EU:lle kuin Intialle merkittäviä uusia mahdollisuuksia, korostaa Orpo.

Lisäksi pääministerit keskustelivat Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

– Intia pystyy myös osaltaan vaikuttamaan siihen, että Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa saadaan oikeudenmukaiseen päätökseen, Orpo toteaa.

Vierailunsa aikana pääministeri tapasi myös Intian kauppa- ja teollisuusministeri Piyush Goyalin.

Tekoälyhuippukokouksessa Orpo painotti Suomen vahvuuksia tekoälyosaamisen ja innovaatiotoiminnan alueilla sekä korosti sääntöpohjaisen järjestelmän merkitystä tekoälyn globaalihallinnassa.

Huippukokoukseen osallistui valtionjohtajien lisäksi kansainvälisiä järjestöjä, sidosryhmiä, tekoälyn asiantuntijoita sekä useita johtavia tekoäly-yrityksiä eri puolilta maailmaa. Kokouksessa vahvistettiin tekoälyn kehityksen hallintaan liittyvää kansainvälistä yhteisymmärrystä sekä viestittiin tekoälyn hyötyjen laaja-alaisen jakautumisen tärkeydestä.

Orpo piti huippukokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron, jossa hän nosti esiin muun muassa Suomen tekoälyosaamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tärkeyden tekoälyn kehittämisessä, käyttöönotossa ja hallinnassa.

-Suomella on paljon annettavaa kansainväliseen tekoälykeskusteluun. Olemme osaava, innovaatiomyönteinen ja luotettava toimintaympäristö tekoälyn kehittämiselle ja soveltamiselle, Orpo kertoo.

– Tekoälyä tulee kehittää ihmiskeskeisesti edistäen samalla teknologian turvallista kehittämistä ja soveltamista. Tässä tulee huomioida niin Suomen kuin EU:n intressit sekä kehittyvien maiden näkemykset.

Orpolla oli huippukokouksen yhteydessä kahdenvälinen tapaaminen myös vuonna 2027 tekoälyhuippukokousta isännöivän Sveitsin presidentti Guy Parmelinin kanssa. Lisäksi hän keskusteli kokouksen puitteissa muun muassa Brasilian presidentti Luiz Ignácio Lula da Silvan kanssa.

Matkalla oli lisäksi mukana yritysdelegaatio, jossa oli edustus 22 suomalaisesta yrityksestä.