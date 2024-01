Petteri Orpo: Ilmassa on jotain erityistä

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo puhui presidenttiehdokas Alexander Stubbin vaalitilaisuuksissa Espoossa ja Kauniaisissa vaalipäivän aattona.

– Minulla on tuntuma, että tässä on jotain erityistä ilmassa, sen kokee täälläkin. Ihmiset ovat lähteneet joka puolella Suomea liikkeelle, Petteri Orpo sanoi.

– Tilaisuuksissa on ollut todella paljon väkeä. Alexin asia kiinnostaa. Halutaan olla mukana valitsemassa Sauli Niinistön työn jatkajaa.

– Sen on oppinut vaaleissa aistimaan. Minulla on hyvä tunne. Alex on kärjessä. Se kantaa, se kestää.

Petteri Orpon mukaan ”tämä on hienoa kansanvallan juhlaa”. Hänen mukaansa maailmantilanne ja Venäjä korostavat Alexander Stubbin ulkopoliittisen osaamisen tärkeyttä.

– Mutta. Huomenna on vaalipäivä. Gallupit eivät ole yhtään ääntä. Meidän pitää kaikkien muistaa mennä äänestämään ja kannustaa kaikkia viimeiseen asti, Orpo kannusti.

Orpolta kysyttiin kolmea hyvää pointtia äänestää Alexander Stubbia.

– Ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja Suzanne (Innes-Stubb).

– Jokainen ääni voi olla se ratkaiseva ääni. Jos ei äänestä, ei voi oikein sitten valittaakaan.