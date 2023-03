Petteri Orpo: Suomalaisten piti päästä hoitoon, mutta nyt jonot ovat pidemmät kuin koskaan

Petteri Orpo kehottaa katsomaan nykyisen hallituksen neljän vuoden saldoa.

– Te olette tehneet hallinnon uudistuksen, vaikka piti tehdä sosiaali- ja terveysuudistus!, kokoomusjohtaja Petteri Orpo sanoi nykyhallituksen puoluejohtajille Iltalehden eduskuntavaalitentissä.

– Kokoomuksen politiikassa ei ole kuin yksi tavoite sosiaali- ja terveyspalveluissa. Se on se, että ne toimivat, että jokainen pääsee hoitoon. Että saadaan rahat riittämään, että saadaan henkilöstöä. Tämä on pakko. Tätä me ajamme.

– Jos joku muu väittää, että me haluamme leikata tai tuhota palveluita, niin se ei pidä paikkaansa.

Orpo toivoi, ettei kukaan vain ajattele, että hallituksen tekemä sote-malli on valmis ja ”parasta mitä saadaan”. Hänen mukaansa ihmisten hoidosta puuttuvat rahat merkitsevät sitä, että järjestelmää on pakko parantaa lisäämällä myös sen tuottavuutta.

– Se on eri asia kuin leikkaus. Pitää tehdä asioita paremmin. Siihen löytyy keinoja vaikka kuinka paljon ja niihin täytyy tarttua, Orpo teroitti muille.

Täydellinen sotku

Myöhemmin sote-keskustelussa Petteri Orpo huomautti muiden puolueiden jälleen puhuvan aiheesta ”mitä kokoomus”, ”mutku kokoomus”.

– Te (hallitus) olette tehneet hallinnon uudistuksen, vaikka piti tehdä sosiaali- ja terveysuudistus. Ihmisten piti päästä hoitoon. Jonot ovat pidemmät kuin koskaan, Petteri Orpo kuvaili.

– Nyt huomataan että teidän tekemänne malli aiheuttaa miljardien lisäkustannukset, kun alun perin sote-uudistuksen piti tuoda säästöjä ja tuottavuutta. Meillä on täydellinen sotku tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluissa!

– Te teitte vanhustenhuollon hoitajamitoituksen – meillä on 3 000 hoitopaikkaa suljettuina. Meillä on mielenterveysongelma. Ja kulut kasvavat, hallintorakenteita on (nyt) – mutta ihmisten piti päästä hoitoon, Orpo ruoski.

Kokoomusjohtajan mukaan hänen puolueellaan on ratkaisuja siihen, miten saadaan jatkossa tehtyä palveluita fiksummin ja nykyaikaisemmin.

– Se on välttämätöntä joka hallitukselle, olemme me siellä tai emme. Koska te tiedätte, miten suuri pula rahasta tulee olemaan.

”Iso bluffi”

Tentin osallistujilta kysyttiin, uskovatko he SDP:n talousohjelmaan, jonka mukaan velkaantuminen pysäytetään leikkausten sijaan talouskasvulla ja työllisyysasteen nostamisella.

Petteri Orpolla oli aluksi vain lyhyt kommentti.

– Ei tule kauppoja. Se on valitettavasti iso bluffi.

– SDP:n säästölistat ovat tyhjät. SDP:n puheenjohtaja taisi tänään aiemmin mainita kuuluisat matkakorvaukset… Ne ovat varmaan hallituksella isot, mutta ei niillä taloutta tasapainoteta. Säästölistoja heillä ei oikeasti ole. Sen lisäksi tämä kahden prosentin talouskasvu joka ”hoitaa ongelman” – siihen ei heillä ole ainoan ainoata oikeasti vaikuttavaa keinoa, Orpo valitteli.

– Tarvitaan oikeita rakenteellisia uudistuksia. Ne on (SDP:ssa) rajattu pois, työmarkkinauudistukset, sosiaaliturvan uudistukset.

Lopputuloksena hänen mukaansa on entinen virhe eli verotuksen kiristäminen. Sillä taas tapetaan talouden kasvu.

