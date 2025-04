Petteri Orpo ehdolla EPP:n varapuheenjohtajaksi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ehdolla Euroopan kansanpuolueen (EPP) varapuheenjohtajaksi Valenciassa Espanjassa tiistaina käynnistyneessä EPP:n kongressissa.

Kaksipäiväisen kokouksen tärkeimpänä asiana on puheenjohtajan, pääsihteerin sekä varapuheenjohtajien valinta EPP:lle. Orpo on ehdolla varapuheenjohtajaksi kolmannelle kaudelle. Varapuheenjohtajat valitaan keskiviikkona.

Tiistaina EPP valitsee puheenjohtajan, johon tehtävään ainoana ehdokkaana on istuva puheenjohtaja, saksalainen Manfred Weber.

Pääministeri Orpo tapaa kokouksen yhteydessä myös muiden EU-maiden pääministereitä, EU:n johtajia sekä sisarpuolueiden puheenjohtajia.

EPP tuo yhteen poliittisia toimijoita jäsenmaista sekä EU-instituutioista. Orpon toiminta varapuheenjohtajana on mahdollistanut laajan verkoston rakentamisen, jatkuvan keskusteluyhteyden Euroopan eri poliittisten toimijoiden kanssa ja vahvan vaikuttamisen puolueen tekemään poliittiseen ohjelmatyöhön.

Euroopan kansanpuolue EPP on kokoomuksen eurooppalainen kattopuolue. EPP on suurin ryhmä Euroopan parlamentissa ja Euroopan komission 27 jäsenestä 13 on EPP:stä.