Petteri Orpo: EU-eron tavoittelu on isänmaalle vaarallista

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo twiittasi torstaina kantansa puheisiin joidenkin väläyttelemästä EU-erosta.

– Euroopan unionin jäsenyys on Suomen tärkein ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Myös teollisuutemme ja vientimme tarvitsee Eurooppaa ja sen sisämarkkinoita, Petteri Orpo toteaa.

Hänen mukaansa ”Suomen paikka on lännessä”.

– EU-eron tavoittelu on isänmaalle vahingollista ja vaarallista, kokoomusjohtaja kirjoittaa.

Aiheesta twiittaavat myös kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen ja professori Alexander Stubb (kok.).

– Suomen paikka on Euroopan unionissa, Valtonen kuittaa lyhyesti.

– Tämä ei ole aika uhrata kansallista turvallisuutta vaalipopulismin alttarille, Alexander Stubb kirjoittaa.

We have war in Europe and a 1340km border with Russia. This is not the time to sacrifice national security on the altar of election populism.

One would think that the disaster of #Brexit would function as a disincentive for irresponsibility, but clearly not.

2/2

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 26, 2023