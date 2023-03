Petteri Orpo esitteli linjaa maahanmuutosta – PS:n Riikka Purra: ”Hienoa”  

Iltalehden eduskuntavaalien puheenjohtajatentissä kokoomuksen Petteri Orpolta kysyttiin (1:27:30) kommenttia perussuomalaisten kynnyskysymyksestä hallitusneuvotteluihin. Juontajan mukaan se on haitallisen maahanmuuton rajoittaminen.

– Pyrin näissä aina kertomaan sen, mitä kokoomus ajattelee asioista. Se on se, että me emme pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa, Petteri Orpo aloitti.

– Haitallista maahanmuuttoa. Kysymys oli…, PS:n Riikka Purra sanoi väliin.

– …ilman työperäistä maahanmuuttoa, Riikka, saanko minä vastata, tämä oli minulle? Emme pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa, Orpo sanoi.

– Mutta se ajatus siitä, mitä tunnutte viljelevän, että mekin haluaisimme hakea tänne väkeä elämään meidän sosiaaliturvalla. Se on väärä, Petteri Orpo jatkoi painokkaasti.

– Hienoa!, Riikka Purra sanoi vierestä.

– Meidän politiikassamme jokainen joka on Suomessa ja on työkykyinen ja työikäinen, on töissä. Ja nämä asiat täytyy joka tapauksessa…, Petteri Orpo sanoi.

– …eikä sosiaaliturvan varassa, Riikka Purra sanoi väliin.

– …pystyä yhdistämään. Työperäistä maahanmuuttoa me tarvitsemme, mutta hallittu muu maahanmuuttopolitiikka, Orpo päätti.