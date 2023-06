Petteri Orpo: Ansiosidonnaisen osalta ollaan ”ratkaisun äärellä”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) arvioi, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta ollaan neuvotteluissa loppusuoralla. Kokoomus on esittänyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämistä sekä tuen porrastamista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on viestittänyt, että puolueelle käy vain tuen porrastaminen.

Orpo ei mennyt yksityiskohtiin, mutta kommentoi tilannetta keskiviikkona iltapäivästä Säätytalolla näin:

– Työllisyysryhmä taitaa istua parhaillaankin ja oletan ja toivon, että se viimeistelee ratkaisuaan. Ja se tulee eri elementeistä. Katsotaan sitten, miten he siihen (ratkaisuun) päätyvät. Tärkeintä on, että sillä on vahva, kannustava ja uudistava vaikutus. Mutta näen, että siellä ollaan kuitenkin ihan ratkaisun äärellä.

Kehitysyhteistyömäärärahojen kohtalo on aiheuttanut kitkaa etenkin Rkp:n ja perussuomalaisten välillä. Orpo kertoi, että asia ei ole ollut tänään esillä puheenjohtajapöydässä, jossa sitä vastoin keskityttiin jakeluvelvoitteeseen.

Uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteen nostosta on tiettävästi päästy sopuun Säätytalolla. Helsingin Sanomat kertoi yksityiskohdista viime viikolla. Haastetta neuvotteluissa tuo polttoaineen hinnan nousun hyvittäminen kuluttajille muutenkin vaikeassa talousyhtälössä.

Orpo arvioi, että jakeluvelvoitteeseen liittyvät kustannukset ”ovat hallittavissa ja saatavissa tähän kokonaisuuteen”.

– Totta kai yhdistelmä, että jakeluvelvoite edelleen nousee ja samalla täytyy pumppuhintaa pitää kurissa, onhan sillä hintaa, muta se on poliittinen valinta ja siihen on löydettävissä minusta tapoja.

Hallituksen muodostajan mukaan Säätytalon neuvoteluissa on edelleen tavoitteena, että kokonaisveroaste ei nouse.