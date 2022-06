Kokoomuksen Petri Sarvamaa valittiin vuoden europarlamentaarikoksi Euroopan parlamentin arvostetussa MEP Awards-palkintoseremoniassa, jossa palkitaan europarlamentaarikkoja eri kategorioissa.

Sarvamaa sai tunnustuksen maatalouden ja metsien puolesta tekemästään työstä.

– On hienoa, että pitkäjänteinen työni ensiluokkaisen suomalaisen maatalouden ja metsien puolesta on noteerattu myös Euroopassa. Myös ruokaturvallisuuden ja ruoantuottajien asema on noussut maa- ja metsätalousvaliokunnan toiminnan keskiöön viimeistään Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Sarvamaa sanoo.

– Ruokaketjun toimijoiden kunnian palautukselle ja konkreettisille toimille on edelleen tarvetta etenkin alkutuottajien tilanteen helpottamiseksi. Heidän äänensä täytyy saada kuuluviin niissä pöydissä, joissa suomalaisia koskevia päätöksiä tehdään.

Sarvamaa haluaa kääntää keskustelua maatalouden saralla erityisesti maatilojen sukupolvenvaihdoksien helpottamiseksi. Uuden viljelijäsukupolven tukeminen sekä vahvistaa EU:n maatalouden kilpailukykyä tulevaisuudessa että auttaa turvaamaan Euroopan elintarviketarjonnan tulevina vuosina.

– Suomalainen maatalous ei voi kilpistyä siihen, että sukupolvenvaihdoksia ei saada aikaan, koska pankista on mahdotonta saada lainaa. Tai varsinkaan siihen, että alan tulevaisuudennäkymät ovat synkät, hän summaa.

Sarvamaa on tehnyt viime vuosien aikana myös paljon töitä metsien parissa.

– Euroopan unioni pyrkii jatkuvasti laajentamaan toimivaltaansa metsäpolitiikkaan ympäristö- ja ilmastolainsäädännön kautta. Näinhän ei pitäisi olla, sillä metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan, ja tätä on aktiivisesti puolustettava parlamentissa, hän muistuttaa.

– Toisinaan myös näkemykset metsistä ja niiden hyödyntämisestä eroavat vahvasti eteläisten ja pohjoisten jäsenmaiden välillä. Tässä suhteessa on erityisen tärkeää tuoda neuvottelupöytiin suomalaisten metsien ja metsätalouden erityispiirteet.

Kokoomusmeppi on tullut myös tunnetuksi työstään oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä EU:n budjettivaroihin.

Hän on reilun kymmenen vuoden meppiuransa aikana vaikuttanut viidessä parlamentin valiokunnassa – budjettivaliokunnassa ensimmäisenä varapuheenjohtajana, EPP-ryhmän puheenjohtajana talousarvion valvontavaliokunnassa ja jäsenenä maatalousvaliokunnassa, liikennevaliokunnassa sekä kansalaisvapauksien ja sisäasioiden valiokunnassa.