Peter Östman: Maailmaa uhkaa pahin ruokakriisi vuosikymmeniin

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Peter Östman on yhdessä puolueen muiden kansanedustajien kanssa laatinut kirjallisen kysymyksen kansallisen ruokapaneelin perustamisesta ilmasto- ja luontopaneelien mallilla.

– Maailmaa uhkaa asiantuntijoiden mukaan pahin ruokakriisi vuosikymmeniin. Suomalainen maatalous ja ruoantuotanto on jo pitkään kärsinyt kannattavuuskriisistä ja tuotantotekijöiden kallistuttua räjähdysmäisesti Ukrainan sodan myötä tilanne on äitynyt ennennäkemättömän pahaksi. Ruokakysymys ei ratkea poliitikkojen ja lobbareiden tapaamisilla kampaviinereiden äärellä. On selvää, että se vaatii kansallista koordinointia uudella tasolla ja vakavuusasteella, Peter Östman perustelee kysymystään tiedotteessa.

Östmanin mukaan nyt akuutti ruokakriisi ei odota paneelien asettamista vaan vaatii pikaisia toimia. Kuitenkin kotimaisen maatalouden pitkään jatkunut kannattavuuskriisi, kaupan valta-asema ruokamarkkinoilla, Suomen täysin uusi huoltovarmuus- ja turvallisuusympäristö, sulkeutuneet Venäjänmarkkinat ja ilmastonmuutos ovat tosiasioita, jotka eivät ole väistymässä hetkeen. Luonnonvarakeskus Luke on taannoin julkaissut hallitusohjelmatavoitteitaan ensi hallituskaudelle ja esittää siinä kansallisen ruokapaneelin perustamista.

– Ilmasto- ja luontopaneelit on kirjattu lakiin tai asetettu ministeriön päätöksestä. Se, teemmekö nyt asiantuntijatahon sitä suositeltua samoin ruoan osalta vai emme, osoittaa, otammeko ruokakriisin tosissamme, Östman tiivistää.