Pekka Toverilta suorat sanat – ministeri tyrmäsi tuen Ukrainan sodan vapaaehtoisille

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri on eri mieltä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) kanssa Ukrainan sodasta palanneiden suomalaisten vapaaehtoisten tukemisesta.

Juuso katsoi vihreiden Atte Harjanteen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että tällaisten henkilöiden hoito ja tuki eivät vaadi erillisiä toimenpiteitä. Vastauksessa huomautetaan myös, että sotilastapaturmaa ja palvelussairautta koskevan sääntelyn piirissä ovat

kotimaassa suoritettava palvelus ja toisaalta valtion määräämänä sekä sotilaallinen että siviilikriisinhallintapalvelus ulkomailla ja Euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan osallistuminen.

– Jos Suomeen palanneiden Ukrainassa sotineiden vapaaehtoisten riittävän avun ja tarvittavan tuen saaminen muodostuu ongelmaksi, asia tulee esiin sosiaali- ja terveysministeriön ja hyvinvointialueiden välisissä keskusteluissa ja neuvotteluissa, vastauksessa lisäksi todetaan.

Pekka Toveri on täysin eri linjalla.

– Näin ei pitäisi toimia. Virkamiesasenne syrjään ja miettimään vähän enemmän sekä sydämellä että järjellä, entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Toveri sanoo X-somepalvelussa (entinen Twitter).

Hän jatkaa kysyen, tämäkö on suhtautuminen Ukrainan tukemiseen.

Kysymyksen esittänyt Atte Harjanne taas luonnehtii Kaisa Juuson vastausta X:ssä ”byrokraattisen tylyksi”.

– Asiahan ei toki ole yksinkertainen, ja ymmärrän erillissääntelyn haasteet. Olisin silti toivonut hallitukselta selkeää ymmärrystä asialle. Vähintäänkin toivoisin jämäkkää tukea vapaaehtoisia auttavalle järjestötoiminnalle, Harjanne sanoo.

Ukrainaa puolustaneiden suomalaisten tilanne on puhuttanut asiantuntijoiden ja Ukrainan tukijoiden piirissä jo pitkään. Monissa taustakeskusteluissa on ihmetelty päättäjien toimettomuutta. Verkkouutiset on kertonut asiasta aiemmin muun muassa tässä jutussa. Kesällä asia nousi tapetille julkisuudessakin.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) vaati heinäkuussa Suomelle virallista ohjelmaa Ukrainan palaajien auttamiseen.

– Minun mielestäni, kun otetaan huomioon tämä kokonaisuus eli Ukrainan sota ja Suomen rooli Kiovan hallituksen tukijana, Ukrainasta palanneiden vapaaehtoisten auttamiseen liittyvät kustannukset eivät ole ongelma, jos se asia oikeasti hoidetaan, Kopra sanoi Verkkouutisille.

Kopra kehotti ministeriöitä ja viranomaisia tuomaan julki kantansa asiaan.

– Ukrainassa on käyty laajamittaista sotaa puolitoista vuotta, eikä tälle asialle ole ratkaisua. Se olisi syytä löytyä.

Jukka Kopra toivoi heinäkuussa yhteiskunnallista keskustelua aiheesta ja heitti pallon juurikin sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Siellä voitaisiin miettiä, miten terveyskeskuksia ja terveydenhuoltojärjestelmää laajemmin ohjeistetaan, jotta näistä ihmisistä otetaan koppi siten, että huonossa kunnossa olevat ja ongelmien kanssa painivat henkilöt saadaan kuntoutettua ja mukaan yhteiskunnan toimintaan. Meidän ei pidä ummistaa silmiämme heidän kokemuksiltaan.

Hänestä puolustusvoimat voisi lisäksi aktivoitua asiassa myös tutkimusmielessä.

Verkkouutisten aiheesta kesän aikana jututtamien sotilasasiantuntijoiden mukaan vapaaehtoisten kokemuksista ja hoidosta voisi kertyä varsin arvokasta tietoa myös maanpuolustuksen kannalta.

