Pekka Toveri Ylelle: Ukraina tuskin on pommi-iskun tekijä

Puolustusvoimain entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoi Ylen aamussa, että hän ei usko Ukrainan olevan vastuussa venäläisen fasismin ideologin Aleksandr Duginin tyttären Darja Duginan surmaamisesta.

Kremlin pääideologiksikin kutsutun Duginin Darja-tytär sai surmansa pommi-iskussa 40 kilometrin päässä maan pääkaupungista Bolshie Vjazjomyn kylässä Moskovan alueella lauantaina. Darja Dugina ajoi isänsä autoa ja kohteena piti ilmeisesti oleman Aleksandr Dugin.

– Jos Ukrainalla olisi kyky tehdä tällainen isku, se kohdistaisi sen johonkin sotilaalliseen kohteeseen eikä lähtisi jotain pääideologia metsästämään, sanoi Toveri.

Venäjä on syyttänyt iskusta Ukrainaa, joka on jyrkästi kiistänyt osallisuutensa. Toveri pitää mahdollisena venäläistä vastarintaliikettä, vaikka tekijää on vielä varhaista arvioida.

Hänen mukaansa Venäjällä viime aikoina usein esiintynyt eri rakennusten ja laitosta palot saattavat liittyä asiaan.