Pekka Toveri: Vladimir Putin on tehnyt kansasta kanssarikollisia

Itsenäisen Pollster Russian Field -tutkimustoimiston kyselyn mukaan sodalla on yhä laajaa kannatusta venäläisten keskuudessa.

Puhelinkysely tehtiin 6.-19.6.2023. Vastaajista 45 prosenttia kannatti sodan jatkamista ja 44 prosenttia toivoi rauhanneuvotteluja. Jos Venäjän johtaja Vladimir Putin päättäisi hyökätä uudelleen Ukrainan pääkaupunki Kiovaan, vastaajista sitä kannattaisi 64 prosenttia ja 23 prosenttia vastustaisi. Lisäksi vastaajista 58 prosenttia uskoo sodan menevän hyvin.

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on jakanut Twitterissä koosteen kyselyn tuloksista.

– Valitettavasti enää ei voi sanoa että ongelmana on vain Putin. Putin on onnistunut tekemään kansasta kanssarikollisia, niin että ongelmana on nyt Venäjä, hän tviittaa.

Kyselyn mukaan vastaajista 12 prosenttia kannattaa Venäjän vetäytymistä Ukrainasta. Uusia hyökkäyksiä haluaa nähdä 39 prosenttia vastaajista ja 30 prosenttia jäisi nykyisiin asemiin.

Kyselyyn osallistuneista 73 prosenttia uskoo, että Venäjä on nyt menossa oikeaan suuntaan.