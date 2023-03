Pekka Toveri: Suomi tarvittaessa Natoon ilman Ruotsia

Kokoomuksen eduskuntaehdokkaana oleva kenraaliluutnantti evp Pekka Toveri ottaa MTV:n vaalikoneessa kantaa väittämään ”Suomen pitää liittyä Natoon tarvittaessa ilman Ruotsia”.

Pekka Toveri toteaa olevansa täysin samaa mieltä.

– Suomen kansallista turvallisuutta ei saa vaarantaa sen takia, että Ruotsilla on ongelmia Turkin kanssa, Toveri perustelee vaalikoneessa.

– Ruotsi on itse asiassa paremmassa suojassa kun Suomi on Natossa, eli kyseessä molempien maiden etu. Naton jäsenenä Suomi pystyy myös tukemaan Ruotsia ja Ruotsin jäsenyyttä, eikä Suomen jäsenyys estäisi puolustusyhteistyön jatkamista Ruotsin kanssa.

Vaalikoneessa on myös väittämä ”Natoon liittymisen jälkeen Suomeen pitäisi perustaa Naton tukikohta, johon sijoitetaan pysyvästi joukkoja muista Naton jäsenmaista”. Pekka Toveri vastaa olevansa tästä jokseenkin eri mieltä.

– NATO-mailla tuskin on halua antaa pysyviä joukkoja Suomeen, joka on tunnetusti yksi parhaiten sotilaalliseen puolustukseen varautuneita maita Euroopassa. Pysyvän tukikohdan sijasta voidaan tilanteen niin edellyttäessä, esimerkiksi Venäjän uhan kasvaessa, ryhmittää joukkoja Suomeen samaan tapaan kuin niitä on Baltian maissa.

Toverilla on selvä kanta väittämään ”Myös maanpuolustuksesta voidaan säästää alkavalla vaalikaudella”. Hän on täysin eri mieltä.

– Maan jälleenrakentaminen hyökkäyksen jälkeen on kalliimpaa kuin riittävän puolustuskynnyksen ylläpito tehokkaalla puolustuksella. Venäjän uhka ei suinkaan vähene lähivuosina, Pekka Toveri perustelee.