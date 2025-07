Pekka Toveri Euroopan puolustuksesta: Ei ihme, että tuotanto jäi pieneksi

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) käsittelee X-viestipalvelun julkaisussaan Euroopan puolustusta, puolustusmenojen kasvattamista sekä Euroopan strategista varautumista ja investointien vaikuttavuutta.

Toveri ottaa kantaa jakamaansa Ilta-Sanomien mielipidekirjoitukseen, jossa kritisoidaan Euroopan vaikuttavuutta. Kirjoituksen mukaan ”Eurooppa on kaatamassa tuhansia miljardeja pohjattomaan kaivoon”, eikä pelkkä puolustusmenojen kasvattaminen riitä, jos varat ohjataan tehottomaan ja hajanaiseen järjestelmään.

Toveri pitää tällaista näkemystä osin asenteellisena ja muistuttaa, että rahan paljous ei koskaan ole ollut ongelma.

– Mielipide tämäkin. Ei kovin ammattitaitoinen, mutta asenteellinen. Euroopan puolustuksen ongelmana on ollut nimenomaan rahan vähyys, ei sen paljous – kun varoja on vain pieniin sarjoihin ja on painetta ylläpitää oma puolustusteollisuus, Toveri sanoo.

Ilta-Sanomien mielipidetekstissä viitataan brittiläisen taloushistorioitsija Adam Toozen näkemykseen, jonka mukaan ongelma ei ole rahassa, vaan yhteisen rakenteen ja yhteistyön puutteessa. Toozen mukaan on skandaali, kuinka paljon rahaa Eurooppa käyttää puolustukseensa ja kuinka vähän se saa vastineeksi. EU-maiden puolustusbudjetit ovat väitteen mukaan viime vuosikymmenen aikana lähes kaksinkertaistuneet, vaikka Euroopalla on vain rajallinen määrä joukkoja ja niukat varastot. Tehokasta pelotetta ei nähdä olevan.

Lisäksi siinä tuodaan esiin ajatushautomo Bruegelin analyysi, jonka mukaan alhaiset tuotantomäärät ovat merkittävin syy eurooppalaisten puolustustarvikkeiden valtaviin tuotantokustannuksiin. Bruegel ehdottaa ratkaisuksi eurooppalaisten puolustusmarkkinoiden integroimista.

Toveri ei kiistä haasteita, mutta näkee tilanteen toisesta kulmasta.

– Yhteishankkeet ovat haastavia. EU-maiden puolustusbudjettien keskiarvo oli 2000-luvun alussa vain noin 1,5 % BKT:sta. Samalla siirryttiin henkilöstökuluiltaan kalliisiin ammattiarmeijoihin. Onko ihme, että tuotantosarjat jäivät pieniksi, Toveri sanoo.

– Toki on paljon korjattavaa ja päästävä enemmän yhteishankintoihin, mitä EU ajaa voimakkaasti, mutta ei nyt kannata puhua ”pohjattomasta kaivosta”, kun asevoimia ollaan vasta alkamassa kasvattamaan ja varustamaan, Toveri lisää.