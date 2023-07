Pekka Sauri puolustaa Twitteriä HS:lle: Kokoaan suurempi sosiaalinen media

Twitter on kriisissä ja se vaikuttaa myös niihin, jotka eivät sitä käytä. Twitterin kotimaisiin pioneereihin kuuluva Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri puolustaa kokoaan suurempaa palvelua Helsingin Sanomien haastattelussa.

Sauri nostaa esille etenkin kaksi Twitterin hyvää puolta, joista ensimmäinen on sen kaksisuuntaisuus, monenkeskisyys ja reaaliaikaisuus. Hänen mukaansa on olennaista, että myös kansalaisilla on oikeus viestiä hallinnolle, joka saa kaiken oikeutuksensa kansalaisilta.

Toinen hyvä puoli on rajallinen merkkimäärä, jolloin viesti on kyettävä muotoilemaan ytimekkäästi, mikä nostaa nostaa rimaa.

Sauri työskenteli Helsingin apulaiskaupunginjohtajana vuosina 2003–2017. Hänen vastuulleen kuuluivat muun muassa lumityöt ja vuonna 2010 monen lumettoman talven jälkeen sähköpostitulva oli hurja, kun kaupunkiin satoi kerralla puoli metriä lunta. Koska Saurin periaatteena on vastata kaikkeen palautteeseen, hän ryhtyi vastaamaan kysymyksiin Twitterissä ja tiedottamaan etukäteen, missä järjestyksessä lumityöt tullaan tekemään.

Vaikka Twitteriä käyttää vain 27 prosenttia suomalaisista, se on Saurin mukaan kokoaan suurempi tiedonlevittäjä, koska palvelussa on paljon päättäjiä, viranomaisia sekä kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia. Saurin mukaan Twitterin ja perinteisen median välille on rakentunut tiivis yhteistyö, jossa ne keskustelevat keskenään ja ottavat toisiltaan uutisaiheita.

Kun miljardööri Elon Musk osti Twitterin ja palveluun ryhdyttiin tekemään muutoksia, moni ilmoitti jättävänsä palvelun. Sauri on havainnut monen palanneen takaisin, sillä yhtäältä Twitterin vaihtoehtona pidetty Mastodon-palvelu osoittautui vaikeakäyttöiseksi ja toisekseen seuraajajoukkoa ei haluta jättää.

Twitterissä yleistynyt vihapuhe ja maalitus sekä heikentynyt keskusteluilmapiiri on saanut monet karsastamaan palvelua. Sauri on kuitenkin optimisteinen ja haluaa uskoa siihen, että ilmiö liittyy viestinnän murrokseen ja tasoittuu aikanaan.

Sauri sanoo HS:lle ihmettelevänsä sitä, että moni on sanonut jättävänsä sosiaalisen median kärjistyneen keskustelun takia. Saurin mukaan jokainen räätälöi itse oman Twitterinsä ja on aivan luvallista estää epämiellyttävien viestien lähettäjät. Omavalvonnassa on menossa harjoitteluvaihe.

Sauri myös painottaa jokaisen omaa vastuuta siitä, mitäs sosiaaliseen mediaan kirjoittaa. Jokaisen avauksen kohdalla on syytä pohtia, onko viesti rakentava vai repivä.

– Haluan ajatella, että tämä vaihe on yksi askel sivilisaation oppimisprosessin tiellä, Sauri sanoo HS:lle.